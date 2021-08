“Sos Mediterraneo”. Presentazione dinamprint in Salento

Dall’inizio dell’anno 34mila persone sono arrivate in Italia via mare, 22mila sono state catturate dalla guardia costiera di Tripoli e riportate nell’inferno libico, 1.200 hanno perso la vita. Gli Stati europei potrebbero mettere fine a questa strage continua in qualsiasi momento, se solo ne avessero la volontà politica. Invece finanziano le milizie libiche, sequestrano le navi delle organizzazioni non governative e criminalizzano la solidarietà. Cosa accade durante una missione umanitaria nel Mediterraneo centrale? Perché le Ong vengono accusate e finiscono sotto sequestro? Come funzionano gli sbarchi autonomi e dove finiscono poi le persone?



Ne parliamo domenica 22 agosto, alle ore 21.30, al campeggio Le Fattizze con Giansandro, redattore di dinamopress salito a bordo della nave Sea-Watch 3, e Giovanni, attivista di Mediterranean Hope che quest’anno ha trascorso molti mesi sull’isola di Lampedusa.Dinamoprint è il semestrale del sito di informazione indipendente dinamopress. «Dov’è finita la globalizzazione?» è il terzo numero, stampato a giugno scorso. 150 pagine di reportage, analisi, racconti, fumetti, fotografie che partono dal G8 di Genova e arrivano sui ponti delle navi umanitarie impegnate nel Mediterraneo. Dinamoprint si può acquistare su www.dinamopress.it o durante la presentazione. A seguire Sandro Joyeux in concerto.