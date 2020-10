Smart journalism. Workshop intensivo di ripresa e montaggio

Il workshop è pensato per fornire i concetti base di ripresa e montaggio e una panoramica sugli strumenti necessari per coperture giornalistiche attraverso il video. Si svolgerà in 12 ore di lezione concentrate in un fine settimana (21-22 novembre) e sarà condotto dal fotografo e giornalista freelance Daniele Napolitano.

Il corso è adatto a tutte e tutti, anche a chi non possiede una videocamera professionale.

INFORMAZIONI TECNICHE

Partecipanti: minimo 6, massimo 16.

Le lezioni si svolgeranno nel quartiere di San Lorenzo, nel rispetto di tutte le misure e i protocolli anti-contagio.

Costo: 100 euro.

(In caso di lockdown sarà trovata una soluzione di comune accordo con le e i partecipanti)

PROGRAMMA

Sabato 21 novembre

PARTE 1 INTRODUZIONE, 10-12

La figura del videomaker

Chi è e di cosa si occupa; come nasce; il rapporto con la digitalizzazione e le necessità di accorciare tempi e spazi; differenze con operatore, fonico, montatore.

PARTE 2. REGOLE, 12-14

Raccontare con le immagini: regole base di composizione e grammatica

Le 5 W

Campi e piani

PAUSA PRANZO 14-14.30

PARTE 3. PROVA PRATICA DI RIPRESA, 14.30-15,30

Tre possibilità: videocamera / smartphone / reflex

Differenze, limiti, potenzialità

PARTE 4. 15,30/16,30 LO ZAINO DEL VIDEOMAKER

Analisi e descrizione dei vari pezzi che compongono uno zaino da lavoro classico ( Camera, luci, microfono )

PARTE 5. 16,30/ 18,30 PROVA LO ZAINO

Prova pratica di ripresa, raccontiamo lo spazio che ci ospita

Domenica 22 novembre

PARTE 6. MONTAGGIO, 10-12

Panoramica teorica sul concetto di montaggio

Proiezione 10 minuti di video classici

I concetti base del montaggio prima dei software

PARTE 7. MONTAGGIO, 12-14

Panoramica sui programmi

Interfaccia, utilizzo, strumenti di Premiere, app per smartphone

BIO DEL DOCENTE

Mi chiamo Daniele Napolitano, sono nato e vivo a Roma da 28 anni. Nel 2011 ho frequentato la Scuola romana di fotografia dove mi sono diplomato specializzandomi in reportage. Ho collaborato per sei anni con l’agenzia di stampa Omniroma. Qui ho approfondito cronaca e politica locale e nazionale. Ho anche frequentato la facoltà di scienze e tecnologie della comunicazione della Sapienza dove mi sono laureato in sociologia della metropoli.

Ho approfondito studi sociologici e antropologici che ho integrato al mio interesse per il reportage, lavorando sull’uso dell’immagine nella costruzione dell’identità. Così ho partecipato a un progetto di formazione e informazione sulla striscia di Gaza, partito nel 2013 grazie all’Associazione nazionale film-maker e video-maker italiani e al centro di scambio culturale Italia-Gaza-Vik. Sono stato docente in corsi di fotogiornalismo e video-giornalismo in Palestina, a Gaza e in West Bank. Il progetto continua tutt’ora. Anche a Roma ho tenuto diversi corsi di video e montaggio.

Nel maggio del 2016 ho iniziato a collaborare full time, come operatore tv e come video-giornalista, con l’agenzia di dirette televisive EuropaLive, che ha copertura internazionale, si occupa di cronaca e politica e lavora per Sky, Rai, Corriere della Sera. Al momento faccio il freelance e collaboro tra gli altri con Dazn, Mediaset, Sky, Poste Italiane, l’agenzia stampa “ 9 colonne”, l’Ong “Ciss” di Palermo.

Mail: daniele.napo@gmail.com

Instagram: dani_napo

Vimeo: https://vimeo.com/user41256657