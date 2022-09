Sfratti Illegali – la storia di Ashraf a Roma

Il tribunale di Roma, il 12 settembre, ha tentato di sfrattare una famiglia con tre figli piccoli residenti nel quartiere Alessandrino. L’azione non è andata a buon fine. Per questa come per altre famiglie è stata richiesta e accolta la protezione ONU, grazie all’attivazione delle reti e delle associazioni anti-sfratto.

Secondo i trattati internazionali firmati dall’Italia nel 1978 a queste famiglie, se sfrattate, deve essere fornita un’alternativa dalle istituzioni. Ma il tribunale, sotto direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha scelto di ritenerle vincolanti.

Il tentativo non è comunque riuscito, ma stamattina è prevista una nuova esecuzione.

Video-racconto di Marta D’Avanzo, montaggio di Ramona Pistilli