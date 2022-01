«Serve una cooperazione europea per i migranti». Chi si attiva in Polonia

Lo scenario politico in Polonia è dominato dai partiti nazionalisti al governo e da un clima sociale che presenta spesso tratti xenofobici. Allo stesso tempo, però, l’emergenza umanitaria al confine ha anche portato numerosi gruppi e collettivi a mobilitarsi per portare solidarietà ai e alle migranti, nonostante lo stato d’emergenza imposto nei territori di frontiera. Abbiamo intervistato il No Borders Team, di ispirazione anarchica, che sta sfidando la repressione ed è attivo da mesi.

Qual è la situazione nella zona che è stata sottoposta allo “stato di emergenza”?

Il confine polacco-bielorusso è in gran parte boscoso. In gran parte sono riserve naturali, inclusa la Riserva della foresta primordiale di Białowieża – l’ultima foresta primordiale in Europa. La zona di confine è scarsamente urbanizzata, ci sono principalmente piccoli villaggi. La foresta è un posto conveniente per nascondersi e in settembre e ottobre c’erano migliaia di persone, per lo più in piccoli gruppi di diverse persone. La guardia di frontiera polacca, insieme alla polizia e all’esercito, ha organizzato cacce all’uomo regolari, e le persone catturate, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e dal diritto di chiedere asilo, venivano riportate al confine e spinte in Bielorussia. La zona in “stato di emergenza” comprende almeno 3 chilometri di territorio dal confine con la Bielorussia.

Nessuno può entrare in questa zona, tranne le forze militari e le persone che vivono lì. Medici, avvocati, attivisti e media non sono ammessi nella zona. A metà settembre, la scoperta dei primi corpi di rifugiati morti nella foresta è stata confermato ufficialmente. Finora sono stati trovati una dozzina di corpi, ma molti migranti ci hanno informato di corpi che hanno incrociato nella foresta e che non sono mai stati ritrovati. Le testimonianze delle persone che siamo riusciti a trovare e le condizioni in cui sono state trovate sono terrificanti. Tutti hanno subito violenze da parte delle forze dell’ordine bielorusse. Persone che hanno subito gravi percosse, delle donne sono state violentate così tante volte da non potersi muovere senza sedia a rotelle; inoltre, alcune persone raccontano che le è stata puntata una pistola alla testa simulando un’esecuzione, o ancora, si parla di interi gruppi con bambini gettati in fiumi ghiacciati e poi costretti a passare le notti successive nella foresta sull’orlo della morte per un raffreddore. Abbiamo incontrato persone che hanno venduto i loro reni per pagarsi il viaggio in Europa, quindi erano più indeboliti ed esposti.

Potete descrivere la vostra attività e quello che state facendo in relazione alla “crisi migratoria” al confine polacco-bielorusso? Più o meno, quanti di voi sono attivi? Qual è la situazione in generale e come si è sviluppata dal momento in cui ha iniziato ad aggravarsi?

A causa della totale passività della Croce Rossa e di altri enti di beneficenza ufficiali, l’intero onere degli aiuti è ricaduto sul movimento di base che si era formato nelle prime settimane della crisi. Diverse Ong hanno formato un’associazione ombrello chiamata “Grupa Granica”, e allo stesso tempo, indipendentemente da esso, si sono formati molti gruppi che riuniscono persone locali e attivisti da tutta la Polonia. La portata delle attività dipende dai singoli gruppi – alcuni operano solo al di fuori dell’area coperta dallo stato di emergenza, altri entrano nella zona, il che può comportare una multa o l’arresto. Anche l’aiuto dato dai diversi gruppi varia, abbiamo gruppi di medici formati, avvocati e persone che forniscono aiuto diretto alle persone nella foresta – vestiti asciutti, tè caldo e pasti, primo soccorso, aiuto a scrivere domande di protezione internazionale. Il fatto che ci sia una rete così ampia e ben organizzata di gruppi di base è molto incoraggiante, specialmente tra i gruppi composti da persone che vivono nella regione.

Spesso si tratta di persone che non hanno precedenti esperienze di attivismo, quindi è interessante seguire il processo che è avvenuto nella coscienza delle persone fin dall’inizio di questa situazione. Molti di loro hanno iniziato ad agire come risultato di un riflesso emotivo, semplicemente volendo aiutare le persone in difficoltà. Con il tempo, come risultato dell’osservazione delle attività dei servizi e della crescente repressione, c’è stata una forte opposizione alla militarizzazione, l’avversione ai funzionari e alle grandi associazioni di beneficenza. La situazione è ora vista molto più in termini politici. Noi, come No Borders Team, abbiamo operato sul confine fin dall’inizio della situazione attuale. Lavoriamo a stretto contatto con i gruppi locali, sostenendoci a vicenda in molte attività. Allo stesso tempo, il nostro gruppo riunisce persone con opinioni anarchiche e membri di molti collettivi di tutta la Polonia. Oltre ad aiutare nella foresta, cerchiamo di fornire ai migranti la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, metterli in contatto con gli avvocati, aiutare a trovare i membri della famiglia smarriti negli ospedali e, dove possibile, documentare gli abusi delle guardie di frontiera e dell’esercito. Nel nostro messaggio, ci concentriamo sul lato politico della situazione, evitando di strumentalizzare la sofferenza.

Noi crediamo che la colpa non sia solo dei regimi di Lukashenka e Putin. Come dimostrato dalla situazione negli ultimi anni, la politica anti-immigrazione è inscritta nelle fondamenta dell’Unione Europea. L’impatto del cambiamento climatico, inoltre, è spesso trascurato quando si considerano le migrazioni: un fattore sempre più evidente che costringe le persone ad abbandonare i loro attuali luoghi di residenza sono le guerre causate dalla contrazione delle risorse di acqua potabile e dell’area di terra coltivabile. Le grandi multinazionali approfittano della manodopera a basso costo nei paesi del Sud globale, mentre distruggono gli ecosistemi locali. D’altra parte, i migranti sono indispensabili per la crescita del capitalismo anche nel “primo mondo”, perché il sistema ha bisogno di manodopera a basso costo. L’incertezza, la minaccia di deportazione, il permesso o il rifiuto di portare la famiglia, sono tutti strumenti di pressione grazie ai quali le autorità vogliono mantenere il controllo assoluto sulle persone. È una specie di campo di lavoro del 21° secolo che vorrebbe offrire alle persone due opzioni: un lavoro duro e debilitante per un salario adeguatamente basso, o la squalifica e la deportazione in un luogo dove la loro vita o la loro salute sarebbero a rischio.

Come ha influito lo stato di emergenza introdotto dal governo?

A causa del divieto di accesso alla zona da parte di qualsiasi media, la maggior parte delle informazioni che appaiono sui media mainstream sono le posizioni del governo, dei militari e delle guardie di frontiera. Negli ultimi anni, il partito di estrema destra Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) ha epurato gli organi di informazione pubblici, rimuovendo i giornalisti scomodi e trasformando i media statali nella macchina di propaganda ufficiale del governo. Il livello di manipolazione è vicino a quello dei media diretti da Gobbels. Già nel 2015, durante la grande ondata migratoria sulla rotta balcanica, i media statali hanno aizzato la società contro i migranti, usando i peggiori metodi fascisti. Ad esempio hanno messo in giro l’informazione che i migranti porterebbero gravi malattie infettive. In una tale situazione, gli attuali report dei media sono estremamente di parte e disumanizzano i migranti, presentandoli come una minaccia. In una delle conferenze stampa, il ministro degli interni ha presentato direttamente materiale zoofilo e pedofilo, presumibilmente trovato sui telefoni dei migranti detenuti. Più tardi si è scoperto che questi materiali erano disponibili su Internet da anni.

Oltre alla vostra organizzazione, come hanno reagito i movimenti politici e sociali in Polonia alla crisi? Pensate che la gente abbia iniziato a mobilitarsi per quanto possibile?

I partiti politici di opposizione sono molto deboli in Polonia e hanno paura di prendere una posizione ferma sui rifugiati. Nessuno dei due partiti parla apertamente. Le uniche critiche al governo sono gli appelli al rispetto dei diritti umani. Il PiS al governo è intrinsecamente ostile all’Unione Europea. È sintomatico che, nonostante la gravità della situazione, gli agenti di Frontex non sono stati ammessi in Polonia. Pertanto, i partiti di opposizione sono amichevoli all’Unione e chiedono una cooperazione più stretta, anche includendo Frontex. La Chiesa ha un atteggiamento piuttosto ambiguo. Anche se è abbastanza vicina al PiS, in alcuni casi ha criticato apertamente le azioni del governo contro i rifugiati. Tuttavia, questi erano singoli discorsi che non si traducono in nessuna politica specifica della Chiesa sull’argomento. Quando si tratta di organizzazioni sociali, queste sostengono sicuramente i migranti. Tuttavia, sono trascurate dai media tradizionali, sia governativi che di opposizione.

I gruppi di base che organizzano aiuti e cercano di fare pressione sulle autorità per cambiare le loro politiche sono la maggiore forza ora. L’opinione pubblica è ancora divisa, come in molte altre questioni. Dopo le pubblicazioni che presentano bambini trasportati nella foresta dalla guardia di frontiera, la maggioranza della società non ha un atteggiamento così negativo verso i migranti come nel 2015, quando la Polonia non ha accettato nessun rifugiato. Allo stesso tempo, però, non comporta critiche alla politica polacca e al comportamento delle forze dell’ordine. L’immagine che scaturisce dai giornali varia da una preoccupazione mediatica all’altra, ma un messaggio è lo stesso ovunque: la frontiera deve essere rigida.

C’è qualche forma di cooperazione tra voi e altri attivisti della Bielorussia o dei paesi vicini paesi come la Lituania o la Lettonia?

Per quanto riguarda la cooperazione con gli attivisti di Lituania, Lettonia ed Estonia, la stiamo consolidando. Abbiamo contatti abbastanza buoni con gruppi in Lituania ed Estonia. E poi stiamo lavorando per avviare una maggiore cooperazione con la Lettonia. Per quanto riguarda la Bielorussia, la cooperazione è impossibile. Nell’ultimo anno, il regime bielorusso ha effettuato grandi epurazioni nelle file degli oppositori del regime. Migliaia di persone stanno scontano molti anni di carcere per attività politica, decine di persone sono state segretamente assassinate e altre migliaia sono state costrette a emigrare. In una tale situazione, qualsiasi cooperazione è esclusa. C’è, per esempio, la Croce Rossa in Bielorussia, ma nelle condizioni di questo regime, non può intraprendere alcuna azione che non sia coerente con la politica di Lukashenka. A lui basta venire al confine di tanto in tanto e distribuire barrette di cioccolato a qualche bambino sotto i riflettori delle telecamere dei media statali.

C’è qualche forma di repressione da parte delle autorità verso di voi e le vostre attività? Cosa rischia una persona che cerca di aiutare i migranti in questo momento?

C’è una multa o 180 giorni di prigione per chi entra nella zona che è in stato di emergenza. Finora nessuno è stato arrestato per questo. Alcune persone sono state punite con multe, ma non molto spesso. Qualche giorno fa, la polizia e l’antiterrorismo hanno fatto irruzione nel quartier generale di uno dei gruppi di aiuto. Sono stati confiscati computer e telefoni, accusando i membri del gruppo di aiutare i migranti a passare il confine. Vedremo come si sviluppa questa situazione, perché è la prima incursione di questo tipo. L’accusa è assurda, perché nessuno può aiutare nel passaggio dalla Bielorussia alla Polonia – il confine stesso è una zona in cui le truppe sono stanziate tutto il tempo. Il caso, tuttavia, è inteso per intimidire altri gruppi che denunciano la situazione sul confine. A parte gli attacchi aperti, gli attivisti sono costantemente sotto sorveglianza da parte dei servizi. Le unità delle Forze di Difesa Territoriale sono un’altra minaccia. Si tratta di unità create dall’ala di estrema destra del PiS, composte da volontari equipaggiati con armi. Ci sono stati molti abusi di potere da parte delle Forze di Difesa Territoriale, di cui fanno parte molti nazionalisti.

Non possiamo dimenticare i fascisti, che fin dall’inizio della situazione hanno annunciato che si occuperanno dei migranti e delle persone che li aiutano. Ci sono stati diversi incidenti finora. Fortunatamente, nessuno di noi si è fatto male. Ci sono anche situazioni tragicomiche, come quella in cui i fascisti hanno incontrato i membri del nostro gruppo nella foresta. C’è stato uno scambio verbale, ma nonostante gli annunci ad alta voce, i fascisti non erano inclini allo scontro fisico. Tuttavia, quando un furgone della polizia stava passando sulla strada, si sono fatti strada urlando «Eccoli! Arrestateli!». Una questione completamente diversa è quando gli attivisti sono stati attaccati fisicamente nel bosco da persone in uniforme e mascherate. Non avevano alcun contrassegno, né hanno fornito informazioni. Pensiamo che fossero truppe speciali, ma non possiamo esserne sicuri. Molte cose succedono qui in modo non ufficiale. La maggior parte delle auto militari guidano con targhe oscurate. Nel complesso, la situazione è tesa.

Quali sono gli scenari futuri?

Al momento l’inverno è arrivato in Polonia. La temperatura oscillerà intorno ai -10 gradi. Questo significa che qualche ora nei boschi senza vestiti adeguati è morte certa. Nelle ultime settimane, tuttavia, il numero di interventi è diminuito. Sappiamo che la Bielorussia ha aperto dei magazzini in cui imprigiona i migranti. Tuttavia, è difficile verificare il numero esatto di persone che vengono deportate dalla Bielorussia ai loro paesi d’origine. Considerando le condizioni meteorologiche, le operazioni di salvataggio devono essere effettuate il più rapidamente possibile. È difficile dire se il numero di persone che cercano di attraversare il confine aumenterà o meno in gennaio e febbraio. Possiamo, tuttavia, aspettarci un aumento significativo in primavera. Anche da parte dell’Ucraina, per la quale la Russia ha piani decisamente imperialistici.

Allo stesso tempo, molti migranti sono rimasti in Polonia e sono imprigionati in centri di detenzione. Oltre ad alcune che operavano prima, sono state create anche delle prigioni segrete nei locali delle unità militari, dove le condizioni sono pessime. In una di esse, a Wędrzyn, c’è stata una ribellione di migranti, che è stata repressa dalla polizia. Uno sciopero è scoppiato in un altro centro, a Biała-Podlaska. Vogliamo dare attenzione anche sulle persone imprigionate in questi centri. Siamo consapevoli che la migrazione non si fermerà, ma aumenterà.

Ecco perché vogliamo costruire una struttura in Polonia che sia in grado di operare efficacemente in futuro. Fino a ora, i polacchi non hanno avuto la possibilità di occuparsi di molti dei problemi affrontati dalla maggior parte del mondo. Come risultato della seconda guerra mondiale e dell’era stalinista, la Polonia, prima etnicamente diversificata, divenne bianca e cattolica. Abbiamo vissuto in una bolla, ma quel tempo è finito. Come movimento anarchico, stiamo lavorando a una strategia per i prossimi anni. Abbiamo bisogno di cooperazione a livello europeo e oltre. Dobbiamo influenzare la politica globale. Possiamo farlo solo insieme.

Tutte le immagini dalla pagina Facebook di No Borders Team