Sarà una bella lotta! Immagini dalla piazza

Ieri in tantissim3 sono scese in piazza in difesa di Spin Time, minacciata di sgombero e degli spazi sociali di Roma, che continuano ad essere sotto attacco. La celere richiesta di sgombero, entro Natale, per adibire il palazzo a Hotel in vista del Giubileo non è accettabile. 450 persone vivono a Spin Time, il comune di Roma si è fatto carico di portare avanti un Piano Casa, in risposta all’emergenza abitativa, e ha preso l’impegno di acquistare l’immobile. Nel mentre però il proprietario dell’immobile richiede il risarcimento del mancato guadagno, facendo pressione sul ministero dell’interno.

Ieri una delegazione si è confrontata con il Prefetto Giannini che si è impegnato a contattare il proprietario dell’immobile, il Comune e la Regione prima di convocare un tavolo con Spin Time per trovare una soluzione che permetta all’esperienza comunitaria e alle famiglie che vivono a Santa Croce in Gerusalemme di rimanere e portare avanti le varie iniziative aperte alla città che da anni animano l’occupazione.

Gallery Patrizia Montesanti