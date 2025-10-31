Rome for Climate Justice – podcast #3: le migrazioni climatiche

Nonostante siano sempre di più le persone che nel mondo, e in Italia, sono costrette a spostarsi a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, catastrofi naturali e disastri ecologici non sono ancora considerati dalla legge come motivi validi per migrare. Ne abbiamo parlato con Marica De Pierri, dell’associazione ambientalista A Sud, durante la terza puntata del videopodcast del progetto di Esc atelier autogestito e DINAMOpress dedicato alla giustizia climatica