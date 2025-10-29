Rome for climate justice – evento #2: organizzare la resistenza

Venerdì 17 ottobre, presso il Centro Sociale La Strada, si è tenuto il secondo dibattito del progetto “Rome for Climate Justice”. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di due importanti percorsi di lotta ecologista europei, Les Soulèvements de la Terre (Francia) e Code Rouge/Réseau Ades (Belgio), è stata un’occasione di confronto e scambio tra movimenti attivi nella difesa dell’accesso alla terra e all’acqua, nell’opposizione al modello di produzione agro-industriale, nella mobilitazione contro le grandi opere dannose e di scarsa utilità sociale, e nella lotta contro i combustibili fossili e le infrastrutture a essi connesse.

Sono intervenute e intervenuti durante il dibattito:

– Claudia Terra: curatrice di “Abecederaio dei Soulèvements de la Terre”

– Soulèvements de la Terre: movimento ecologista francese

– Code Rouge e Réseau Ades: movimenti ecologisti dal Belgio

– Emanuele Amadio: portavoce comitato No Snam L’Aquila

La moderazione del dibattito è stata seguita da Adriano Della Bruna (Centro Sociale La Strada). Si ringrazia Claudia Terra per l’aiuto di traduzione degli interventi nella preparazione del montaggio video.

L’evento si svolto è all’interno della due giorni “Comporre la resistenza per un mondo comune. Organizzarsi, ribellarsi, disarmare”, organizzata dal Centro Sociale La Strada. Scopri tutto il programma su questo link.

