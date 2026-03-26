Roma si prepara per i due giorni “No Kings” del 27 e 28 marzo

Sabato 28 marzo a Roma ci sarà la manifestazione “together-insieme” lanciata lo scorso gennaio dalla piattaforma nazionale no Kings, ispirata ai moltitudinari cortei statunitensi dell’autunno 2025.

La manifestazione vuole contestare un ordine mondiale sempre più basato su guerra e autoritarismo, che vede in Trump il modello paradigmatico ma che si sta replicando in forme differenti in molti paesi a partire dall’Italia fedele alleata indiscussa degli Stati Uniti.

La manifestazione, con concentramento a piazza della Repubblica alle ore 14.00 e conclusione a San Giovanni, è stata lanciata ben prima dell’aggressione all’Iran e al Libano, ma l’attuale situazione in Asia sudoccidentale sarà ovviamente al centro dell’attenzione e della protesta. Essa infatti è l’ ennesimo esempio devastante di una gestione del potere basata sulla guerra e sulla negazione degli strumenti del diritto internazionale.

La coalizione che ha lanciato la piattaforma è molto vasta e variegata e include le soggettività che hanno animato le manifestazioni contro il ddl 1660, ma pure Stop Rearm che organizzò il corteo del 18 giugno 2025 a Roma proprio contro l’economia di guerra e la corsa al riarmo. In generale la piattaforma ha cercato in questi mesi di creare convergenze tra lotte e reti, convinta che il momento storico richieda uno sforzo massimo di messa in comune di strategie e piani di azione.

Sarà ovviamente anche il primo corteo a seguito della batosta referendaria per il governo in carica: questa circostanza può far crescere la partecipazione anche ben oltre il perimetro delle organizzazioni promotrici.

Dopo il successo indubbio dei cortei in occasione dell’ 8 marzo, sarà importante mantenere un alto livello di mobilitazione nazionale come fu per le piazze contro il genocidio a Gaza dell’autunno scorso.

La piattaforma No Kings ha inoltre messo in luce fin dall’inizio la connessione tra la violenza del regime di guerra nelle relazioni internazionali e la violenza del regime di guerra agito contro il dissenso all’interno di regimi sempre più autoritari.

In tal senso in Italia sarà anche uno dei primi cortei dall’entrata in vigore dell’ennesimo vergognoso decreto sicurezza finalizzato a limitare fortemente le libertà civili e le possibilità di protesta.

Alla manifestazione parteciperà anche la rete Equipaggi di terra-Roma, che da ottobre ha cercato di costruire convergenza e mobilitazione in città sul tema della guerra e sul supporto alle flottiglie. Il punto di incontro dato dagli “equipaggi” è a «piazza Gaza» (piazza dei Cinquecento) alle 13.30 davanti a palazzo Massimo.

Il corteo sarà anticipato da un grande evento culturale, un happening presso la città dell’altra economia venerdì 27 marzo, dalle 14 in poi, in cui decine di artist3 musicist3 si esibiranno come forma di sostegno alla manifestazione.

Il quadro politico nazionale e internazionale continua ad essere fortemente preoccupante ma il corteo può essere una conferma della solida determinazione a muoversi verso una primavera ricca di molteplici lotte.

La copertina è di Marta D’Avanzo

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