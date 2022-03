Roma, occupata la facoltà di lettere della Sapienza contro la guerra

Alcune decine di studenti e studentesse hanno occupato nel tardo pomeriggio la facoltà di Lettere nell’ateneo romano della Sapienza per protestare contro l’invasione dell’Ucraina voluta da Putin e in solidarietà con il popolo ucraino colpito dalle bombe e quello russo colpito dalla repressione.

«In un momento storico come questo crediamo sia necessario costruire spazi di discussione e azione a partire dai luoghi della formazione. Dopo due anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e lo svuotamento di tutti i nostri luoghi di socialità e incontro, la guerra ci impone di tornare a costruire insieme il nostro futuro. Per questo oggi abbiamo occupato la facoltà di Lettere», scrivono in un comunicato.

Gli studenti si oppongono alla corsa al riarmo e alla caccia al nemico interno, che ha militarizzato il dibattito politico. «Le vittime della guerra sono sempre i popoli», scrivono anche agli studenti. Che contestano anche le politiche guerrafondaie della Nato.

In corridoio è stato appeso un grande striscione per ricordare Andrea Dorno, compagno di Communia e Atletico San Lorenzo recentemente scomparso.

Domani, a partire dalle 9 di mattina, nella stessa facoltà si svolgerà una conferenza stampa, un dibattito e due assemblee.