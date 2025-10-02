Migliaia in piazza a Roma al corteo notturno per la Palestina

IL VIDEO DI MILOS SKAKAL

Il centro di Roma si è riempito di migliaia di manifestanti dopo l’arrivo della notizia che la Global Sumud Flotilla veniva aggredita dall’esercito israeliano in acque internazionali. Da piazza dei Cinquecento è partito un corteo denso di persone, e in poche ore ha raccolto una marea che ha invaso le vie intorno a palazzo Chigi, per protestare contro la complicità del governo Meloni con il genocidio in corso a Gaza.

La città ha risposto in massa e tempestivamente all’appello alla mobilitazione, che proseguirà oggi (giovedì 2 ottobre) con un corteo che partirà da Colosseo alle 18.30. Venerdì 3 ottobre è invece stato convocato dai sindacati uno sciopero generale, e a Roma l’appuntamento per dare inizio alla manifestazione di protesta sarà a piazza dei Cinquecento alle 11.00 (leggi qui le FAQ sullo sciopero). Infine, sabato 4 ottobre si terrà sempre a Roma la manifestazione nazionale contro il genocidio a Gaza indetta dalle realtà e le associazioni palestinesi, convocata a piazzale Ostiense alle 14.00.

Per continuare ad avere aggiornamenti sulle mobilitazioni segui il gruppo telegram Sumud supportes Roma.

LE IMMAGINI DA ROMA DI MARTA D’AVANZO













L’immagine di copertina è di Marta D’Avanzo

