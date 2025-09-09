Roma a fianco della Sumud Flotilla: le foto del corteo

Domenica 7 settembre, oltre 50mila persone hanno sfilato nelle vie della capitale, da piazza Vittorio fino a Piramide, per accompagnare simbolicamente la partenza delle navi della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa umanitaria internazionale che sta portando via mare beni di prima necessità verso la Striscia di Gaza, martoriata da quasi due anni di genocidio. Il corteo, denso e carico di emozioni, ha visto la partecipazione di persone di tutte le età, dalle e dagli studenti dei licei fino alle famiglie, passando per associazioni, collettivi, centri sociali e gruppi di amiche e di amici. Nell’aria si respirava un’atmosfera di gioia e di speranza, nonostante la consapevolezza della gravità del momento: nelle settimane che verranno gli attacchi dello Stato di Israele contro l’iniziativa di solidarietà internazionale saranno sempre più diretti e palesi, come tra l’altro è successo la mattina di martedì 9 settembre, quando la nave principale della Sumud Flotilla è stata attaccata da, si presume, un drone dell’esercito israeliano. Ma le piazze di tutto il mondo sono pronte ad alzare la propria voce contro il genocidio, e anche a Roma la cittadinanza è pronta a fare la sua parte. Le foto del corteo di domenica 7 settembre.

LE IMMAGINI DI RENATO FERRANTINI













LE IMMAGINI DI MILOS SKAKAL









L’immagine di copertina è di Milos Skakal

