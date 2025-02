Reclaim the initiative: strategie di resistenza alla Peoples’ platform Europe

Reclaim the initiative è il motto del Peoples’ Platform Europe, la prima tre giorni nata su iniziativa dell’Academy of Democratic Modernity e altri organizzatori partner internazionali per elaborare strategie comuni di resistenza ai fascismi che avanzano in tutto il mondo, traendo ispirazione dall’esperienza del popolo curdo e dal confederalismo democratico.

Una tre giorni di incontri, panel e workshop per rivendicare spazi, iniziative e forme di resistenza concrete contro nazionalismo, oppressione dei popoli, guerra ai corpi e alle terre, comprendere e contrastare il regime di guerra, organizzare forme di attivismo e organizzazione radicate nella società civile e contro le politiche genocidiarie del capitalismo moderno.

«La politica è l’arte della libertà», nelle parole di Abdullah Ocalan. Costruire reti per riprenderci questa libertà è quello che questa Peoples’ Platform intende fare.

Clicca qui per il programma e gli argomenti del workshop.

Clicca qui per il live streaming del panel di apertura con William L. Robinson, Mireille Fanon Mendès-France, Silvia Federici e John Holloway.

Immagine di copertina fornita dall’autrice

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno