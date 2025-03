Rearm? No, Reset. Un incontro nazionale contro la guerra

I programmi di riarmo europeo, sanciti dall’approvazione del piano ReArm Europe, sono l’ultimo tassello di uno scenario politico in cui tutto è messo rapidamente in movimento. L’irruzione di Trump dopo tre anni di guerra in Ucraina sembra accelerare gli eventi in una spirale incontrollata. Scenari di deportazione di massa per Gaza. Rapporti internazionali come transazioni commerciali in cambio di paci imposte e instabili. Miliardari del big-tech al potere e guerre dei dazi. Scenari inediti che rimescolano fronti e posizioni, di cui sono prova l’accordo tra la rivoluzione del Rojava e il nuovo governo siriano.

In questa nuova realtà in cui la guerra – combattuta, potenziale, latente, commerciale, tecnologica – occupa il centro della scena politica risulta ancora più urgente la necessità di nuovi strumenti di analisi, organizzazione e lotta.

Noi siamo per la fine di ogni guerra combattuta. Ma, contro ogni pretesa o previsione di tregue o paci imposte dai potenti di turno, pensiamo che la guerra oggi significhi molto di più di quanto accade nei campi di battaglia. È oggi necessario affrontare uno scenario in cui nella guerra, politica e capitalismo si intrecciano in un apparente caos.

In questa nuova realtà, dobbiamo fare i conti con il fatto che linguaggi, immaginari, modalità organizzative a cui i movimenti sono abituati hanno perso la presa sui rapporti di potere che si delineano, le forme dello sfruttamento, le linee di frattura che attraversano produzione e riproduzione sociale: la tre giorni Reset Against the War vuole essere uno spazio di discussione e organizzazione che riconosca la centralità della guerra e del mutamento di condizioni nel quale ci troviamo. Un momento di confronto per affrontare e superare i blocchi che ci hanno impedito sin qui di costruire e organizzare collettivamente un’opposizione alla guerra capace di sfidare le logiche del dominio e dello sfruttamento, nonostante la ricchezza e pluralità delle esperienze di autorganizzazione e mobilitazione.

Guardando nelle pieghe di questo disordine – alimentato anche dall’insubordinazione, dalla resistenza e dai movimenti di precar, migranti, donne, persone LGBQI+ – e sviluppando analisi e discorsi comuni, possiamo trovare nuove possibilità di lotta e organizzazione per aprire spazi di reale trasformazione.

Per questo invitiamo spazi sociali, collettive studentesche, singole soggettività, coordinamenti, sindacati di base ed esperienze di mutualismo a partecipare a Roma alla residenza del 28-29-30 marzo. La residenza si comporrà di talk, tavoli di lavoro, assemblee plenarie, momenti artistici e di piazza. Lo scopo che ci proponiamo è cercare linguaggi comuni, elaborare ipotesi e proposte, uscire dai limiti e dai recinti dei nostri percorsi abituali, dalle divisioni infruttuose, dalle alleanze con lo sguardo corto. Reset, dunque: non per cancellare il presente, ma per liberare l’invenzione e costruire quello che ancora non c’è.

Abbiamo bisogno di rimetterci in cammino. Insieme. Ora.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 28 MARZO (Roma3 – Acrobax, via della Vasca Navale, 6)



10.00 – 13.00 Talk Guerra, tecnologia, saperi, con Dario Guarascio (Sapienza), Federica Giardini (Roma 3) e Francesco Raparelli (Roma 3).

16.30 – 18.00 Talk di presentazione di Tardo fascismo. Le radici razziste della destra al potere, con Alberto Toscano (Acrobax)

18.00 – 20.30 Plenaria introduttiva. In apertura RedReading by Tamara Bartolini e Michele Baronio (Acrobax)

21:00 Cena (Acrobax)

22:00 Serata slam poetry



SABATO 29 MARZO (Acrobax/Street)



9:30 – 13:00 Tavoli tematici:

Regime di guerra, città, spazi metropolitani

Riconversione economica? Guerra, produzione e riproduzione

13:30 – 15:00 Pranzo

15:00 – 18:00 Tavoli tematici:

Quale nuovo internazionalismo oggi?

Fare movimento nel regime di guerra

18:00 – 19:00 Plenaria

19:30 Cena

A seguire: Street Parade Against the War



DOMENICA 30 MARZO (Acrobax)



10:00 – 13:00 Plenaria Finale

13:30 Pranzo

15:00 Pulizie

Chiediamo a chi intende partecipare alla residenza di compilare il form di registrazione per aiutarci ad organizzare al meglio l’accoglienza e gli spazi e facilitare la discussione. È prevista la possibilità di campeggiare presso Acrobax per chi ne avesse la necessità.

RESET Against the War – REte per lo sciopero Sociale, Ecologista e Transfemminista Contro la Guerra

