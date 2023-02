Raccontare la città fra urbanistica e giornalismo

Leggere le trasformazioni della città e raccontarle richiede sguardi diversi e conoscenze interdisciplinari. Essere capaci di vedere dettagli che ad altri risultano irrilevanti, guardare gli abitanti e la vita oltre gli edifici e le pietre, leggere nel passato quei segnali premonitori del presente, scoprire cosa oggi ci indica un possibile futuro.



C’è bisogno, per fare questo, di mettere insieme competenze trasversali, di allenare la curiosità e l’attenzione, di imparare a lavorare collettivamente, di essere in grado di decostruire le narrazioni dominanti sulla città. Superare le contrapposizioni tra degrado e decoro, riqualificazione e abbandono, gentrification e svalutazione per abituare lo sguardo a cogliere negli interstizi del presente le possibilità del futuro. Per trasformare il racconto della città in pratica urbanistica e sociale.

Programma a @escatelier

Sabato 18 febbraio

10- 13 Narrazioni: raccontare la città tra urbanistica e giornalismo. Fatti, fonti e dati per scrivere un reportage sociale.

14 – 17 Laboratorio di scrittura: come nasce un racconto. Discussione collettiva delle proposte di reportage da realizzare sull’uscita del giorno seguente.



Domenica 19 febbraio

10 – 13 passeggiata alla scoperta nell’asse Tiburtino tra speculazione e resistenze urbane.Il fine del workshop è costruire un reportage collettivo che verrà pubblicato sul sito Dinamo Press Con Rossella Marchini e Sarah Gainsforth

Per iscriversi mandare una mail a: corsidinamopress@gmail.comIl workshop è completamente gratuito

Workshop realizzato con il contributo dell’Otto per mille della chiesa valdese nell’ambito del progetto San Lorenzo Solidale