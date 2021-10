Progetto “Chapter”, due giorni di antifascismo a Roma

Nell’ambito del progetto “Chapter-Challenging Propaganda Through Fascism”, realizzato dal Servizio Civile Internazionale in collaborazione con DINAMOpress e su finanziamento dell’Unione Europeo, centinaia di volontari da diversi paesi si sono riuniti nel corso di quest’anno per costruire una vera e propria rete internazionalista e antifascista. Come è possibile contrastare la propaganda del neofascismo e delle nuove destre?

In che modo il corpo di donne e migranti, delle minoranze in generale, viene strumentalizzato attraverso i social media e i canali di informazione? Che cosa ci insegna la Resistenza al nazifascismo durante la seconda guerra mondiale sulle sulle strategie di contro-comunicazione che è possibile mettere in campo oggi?

A partire da tali interrogativi, si sono svolte nel corso dell’estate e del primo autunno, delle Remembrance Week (“settimane della memoria”) fra Polonia, Francia, Grecia, Catalonia e Italia, in cui sono stati messi insieme dati, riflessioni e testimonianze di chi ha speso la propria vita per liberare l’Europa dalla minaccia del razzismo e del fascismo totalitarista.

Un lavoro di ricerca storica che guarda al passato per trovarvi indicazioni sul futuro: i risultati finali di queste attività saranno infatti presentati e discussi in una serie di incontri – dal 6 al 7 novembre – che li declineranno secondo diversi assi di ragionamento.

Sabato mattina, presso La Città dell’Utopia (Roma) si svolgerà una tavola rotonda che riunirà storici e intellettuali (Davide Conti, Elia Rosati, Augusto Illuminati) con collettivi e militanti antifascisti da diversi paesi europei e non (Italia, Grecia, Germania, Kurdistan) per discutere di cosa significhi essere “internazionalisti” nel contesto attuale. Qui l’evento nel dettaglio: Non avevamo detto mai più? Le nuove destre e i movimenti antifascisti

Verso le ore 18 dello stesso giorno, il dibattito si sposta al Csoa La Strada (Roma) con un incontro che vedrà dialogare l’attivista e traduttrice Marie Moïse, una rappresentante della Casa delle Donne capitolina Lucha y Siesta, la giornalista e co-autrice del podcast “Sulla razza” Maria Catena Mancuso. Modera la ricercatrice Enrica Rigo e a seguire durante l’evento ci sarà un dj set a cura di Mc S outta Radio Torre Sound System. Qui tutti i dettagli: Genere e minoranze. La strumentalizzazione di vecchie e nuove destre sui corpi di donne e migranti

Nel pomeriggio di domenica (ore 15), infine, negli spazi di Esc Atelier (Roma) avrà luogo una giornata di conferenze e dibattito su propaganda e contro-propaganda, sul ruolo dell’informazione di movimento nel contesto di crescita delle nuove destre. Saranno invitati a parlare rappresentanti dei media di diversi paesi europei. Qui per maggiori dettagli: Contropropaganda nella rete

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile visitare il sito Chaptermedia.eu.