Presentazione del libro “Sui tuoi occhi. Racconti della rivoluzione del Rojava”

Cosa significa raccontare un territorio che, troppo spesso, ci appare attraverso la guerra? E cosa resta, oltre il conflitto, nelle vite di chi continua ad abitare, costruire e trasformare quello spazio?

Sui tuoi occhi. Racconti della Rivoluzione del Rojava, edito da Momo Edizioni, nasce da queste domande e da un periodo trascorso nel Nord-Est della Siria, un luogo in cui la guerra e le tensioni geopolitiche restano una presenza costante, ma non esauriscono la complessità di ciò che qui accade. Attraverso decine di interviste raccolte sul campo, il libro segue i percorsi di chi ogni giorno dà forma a un’esperienza politica e sociale unica: tra pratiche di autogoverno, trasformazioni della vita quotidiana, processi di emancipazione e ricostruzione.

Il libro è una trama di incontri, voci e frammenti di vita che provano a restituire la densità di una rivoluzione ancora aperta, fragile e continuamente messa alla prova. Uno sguardo che si muove tra testimonianza, riflessione e racconto per interrogare ciò che il Rojava ha rappresentato e continua a rappresentare sul piano politico e sociale, ma anche ciò che questa realtà può ancora dire al nostro presente.

Un momento di confronto per avvicinarsi a una realtà spesso raccontata da lontano, e per riflettere insieme sulle possibilità, le contraddizioni e le forme di resistenza che continuano ad attraversarla.

L’appuntamento è per il 1 luglio alle ore 18.30 presso Casale Garibaldi (via Romolo Balzani 87, Roma).

Ne discutiamo con:

Daniela Galiè, autrice del libro

Viola Paolinelli (Rete Kurdistan)

Ludovica Intelisano (Accademia della Modernità Democratica)

WWF – Women Weaving Future

Rete di solidarietà per l’abitativo occupato “Prosfygika” di Atene

Modera il dibattito Dinamopress

Aperitivo/cena a cura e a supporto di Dinamopress



Alle ore 21:00 presentazione e visione del film Crossing Istanbul di Levan Akir (2024)

rassegna cinematografica Fuori Frame – cinema oltre i margini

More info sul film: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1842901370214866&set=a.765897221248625

Immagine di copertina del Casale Garibaldi

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