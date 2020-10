Premi Rec: laboratorio podcast e produzioni audio

Nel corso di 5 incontri realizzeremo dei podcast partendo dai suoni e dalle voci che raccoglieremo in città. Su chi e cosa puntare il microfono? Come impostare una narrazione usando le potenzialità specifiche del sonoro? Come ricavare uno spazio di narrazione alternativa all’interno di un settore come quello dei podcast su cui c’è un crescente interesse?

Il laboratorio è un’esperienza pratica e, a partire dall’ascolto e dall’analisi di produzioni audio realizzati in Italia e all’estero (reportage-documentari e serie), indirizza i partecipanti alla creazione di un proprio podcast. Durante il percorso si lavorerà singolarmente e in piccoli gruppi per condurre interviste e indagini sul territorio. Si useranno registratori e microfoni semi professionali e si provvederà a fornire nozioni base per l’editing audio.

Il laboratorio, al suo secondo anno, è aperto a chiunque sia interessato a sperimentare forme di narrazione e di scrittura creativa, mettendosi in gioco attraverso una loro formulazione sonora.

Info tecniche

Partecipanti: minimo 8, massimo 16.

Durata 20 ore: 5 incontri da 4 ore (sabato 21 novembre, sabato 28 novembre, sabato 5 dicembre, sabato 12 dicembre, domenica 13 dicembre).

Orari degli incontri: 10-12 + 12.30-14.30.

Le lezioni si svolgeranno nel quartiere di San Lorenzo, nel rispetto di tutte le misure e i protocolli anti-contagio.

Costo: 200 euro.

Ulteriori informazioni e iscrizioni: corsidinamopress@gmail.com.

Si richiede (anche se non è indispensabile) la possibilità di portare un proprio pc.

Durante il laboratorio si prevedono diverse uscite.

Chi siamo?

Andrea Cocco. Autore di documentari e reportage radiofonici per la Radio Svizzera e per la Rai, ha lavorato a lungo ad AMISnet contribuendo alla nascita di emittenti radiofoniche e sud e nord del Mediterraneo. Fondatore di Ilde Sonora, realizza laboratori radio per la creazione di produzioni partecipate in carcere, nelle scuole, nei campi…e all’interno di associazioni.

Ciro Colonna. Autore e conduttore radiofonico presso Radio Città Aperta e Radio Popolare Roma, è poi confluito nell’esperienza di AMISnet, dove per anni si occupa della produzione di format radiofonici dall’Italia e dalla Spagna. Nella stessa cornice prende parte a diverse esperienze in punti caldi del Mediterraneo, dando corpo a reportage e documentari radiofonici.

I lavori realizzati alla fine del corso dello scorso anno: San Lorenzo raccontato attraverso tre audioreportage