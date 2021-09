Premi rec: laboratorio podcast e produzioni audio (online)

Proponiamo un percorso collettivo lungo le vie dell’ascolto, della narrazione e del podcast. Il laboratorio, che si svolgerà a distanza nell’arco di sei incontri in collegamento video, si articola su più livelli. Il primo obiettivo sarà la creazione – nella distanza – di un luogo d’ascolto in cui poter analizzare e commentare produzioni audio realizzate in Italia e all’estero. Come nasce il documentario radiofonico? Quali sono gli ingredienti di base di una produzione audio? Cosa bisogna sapere per progettare un proprio podcast?

In parallelo alla rassegna di ascolti verrà portato avanti il lavoro sulla narrazione. Attraverso sperimentazioni di scrittura e racconto orale, impareremo a orientarci nei differenti codici di narrazione radiofonica.

La realizzazione individuale di una produzione audio è uno degli obiettivi principali del percorso. All’interno del laboratorio si svilupperanno idee per mini produzioni accompagnando ognun@ alla loro realizzazione anche attraverso l’introduzione ai software di editing audio

Ogni partecipante, oltre agli incontri collettivi, avrà la possibilità di sviluppare il proprio progetto di podcast attraverso uno scambio a distanza con i formatori. Lo scambio avverrà tra un incontro e l’altro con un monitoraggio on line sul percorso di costruzione e realizzazione.

Materiali richiesti: Un pc, delle casse o cuffie che offrano una riproduzione soddisfacente, un qualsiasi registratore digitale (senza escludere lo smartphone), un paio di forbici, carta, penne, pennarelli.

Quota di iscrizione: 150 euro (comprensiva dei 30 euro di tessera di iscrizione all’associazione Dinamo Aps)

Programma degli incontri

Primo incontro

Mercoledì 20 ottobre / 18.00-20.30

Gli ascolti del primo giorno di laboratorio, ci condurranno a risalire fino alle sorgenti del documentario radiofonico, con una sessione di produzioni che vanno dagli anni 40 ad oggi. La seconda fase dell’incontro è invece dedicata ad un’attività pratica con i primi esperimenti di narrazione orale. (il titolo di questa seconda fase è: potrà internet sostituirsi al caminetto?)

Secondo incontro

Mercoledì 27 ottobre / 18.00-20.30

Nella seconda giornata la sessione di ascolti ci porterà in una dimensione più europea, senza escludere importanti incursioni oltreoceano. Il podcast e le potenzialità della radio on demand attraverso l’analisi di produzioni in lingua francese, spagnola, inglese (V.O con sottotitoli). Esercizi di scrittura narrativa ci porteranno poi all’elaborazione di un progetto che ogni partecipante sarà invitato a sviluppare individualmente con il sostegno a distanza dei formatori

Terzo incontro

Mercoledì 3 novembre / 18.00-20.30

La rassegna di ascolti sarà dedicata in questo incontro alle produzioni audio che escono in strada: dalle produzioni partecipate alle passeggiate sonore: un modo diverso di coinvolgere nella produzione e/o ascolto. Nella seconda parte dell’incontro faremo un esperimento di narrazione collettiva in diretta a partire dai documenti del processo Condor. Terza e ultima parte dedicata ad info tecniche sul software che useremo: Audacity

Quarto incontro

Mercoledì 10 novembre / 18.00-20.30

Che registratore usare? Che formato? Che microfono? Un’infarinatura tecnica sulle possibilità di uso della strumentazione. Alcuni esercizi sul suono ci porteranno invece ad un’analisi dell’involucro sonoro dei progetti individuali ai quali stiamo lavorando. I partecipanti sono invitati a illustrare l’evoluzione del progetto a cui stanno lavorando individualmente.

Quinto incontro

Mercoledì 17 novembre / 18.00-20.30

Dove pubblicare un podcast o in altre parole chi mi produce? Rassegna di radio/siti/ soggetti che possono finanziare e/o ospitare una produzione. Questo quinto incontro si apre con alcune considerazioni a monte del processo creativo. La seconda parte dell’incontro è dedicata invece allo sviluppo dei progetti elaborati individualmente

Sesto incontro e produzioni a distanza

Mercoledì 24 novembre / 18.00-20.30

Il sesto e ultimo incontro è dedicato all’ascolto, alla condivisione e al commento dei progetti elaborati durante il laboratorio.

Chi siamo

Andrea Cocco. Autore di documentari e reportage radiofonici per la Radio Svizzera e per la RAI, ha lavorato a lungo ad AMISnet contribuendo alla nascita di emittenti radiofoniche e sud e nord del Mediterraneo. Fondatore di Ilde Sonora, realizza laboratori radio per la creazione di produzioni partecipate in carcere, nelle scuole, nei campi…e all’interno di associazioni.

Ciro Colonna. Autore e conduttore radiofonico presso Radio Città Aperta e Radio Popolare Roma, è poi confluito nell’esperienza di AMISnet, dove per anni si occupa della produzione di format radiofonici dall’Italia e dalla Spagna. Nella stessa cornice prende parte a diverse esperienze in punti caldi del Mediterraneo, dando corpo a reportage e documentari radiofonici.