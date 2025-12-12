ROMA
Precariə della ricerca di nuovo in piazza per chiedere contratti e stabilizzazione
La voce delle precarie e dei precari del Consiglio nazionale della ricerca che rischiano di perdere il posto di lavoro il prossimo aprile se il governo non stanzierà dei fondi. Nel video di DinamoPress la protesta, iniziata già due anni fa, per chiedere forme di stabilizzazione durature e garantite
Mercoledì 10 dicembre le precarie e i precari del Consiglio nazionale della ricerca si sono accampatə di fronte all’entrata dell’istituto per chiedere la stabilizzazione dei loro contratti. Con i fondi del Pnrr il numero di personale assunto con borse di studio e contratti a scadenza è aumentato vertiginosamente. Ad oggi, sono 4mila le lavoratrici e i lavoratori precariə del Cnr su un totale di 9mila unità di personale. Questi contratti a termine scadranno ad aprile 2026, creando una crisi occupazionale nel settore della ricerca pubblica. Il video di Milos Skakal.
La copertina è a cura di DinamoPress
