Precariə della ricerca di nuovo in piazza per chiedere contratti e stabilizzazione

Mercoledì 10 dicembre le precarie e i precari del Consiglio nazionale della ricerca si sono accampatə di fronte all’entrata dell’istituto per chiedere la stabilizzazione dei loro contratti. Con i fondi del Pnrr il numero di personale assunto con borse di studio e contratti a scadenza è aumentato vertiginosamente. Ad oggi, sono 4mila le lavoratrici e i lavoratori precariə del Cnr su un totale di 9mila unità di personale. Questi contratti a termine scadranno ad aprile 2026, creando una crisi occupazionale nel settore della ricerca pubblica. Il video di Milos Skakal.

La copertina è a cura di DinamoPress

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno