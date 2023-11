Per l’autodifesa dei precari della scuola

Abbiamo pensato di aver bisogno di strumenti di autodifesa. Questo periodo dell’anno è per noi precari/e della scuola un momento intenso, teso, faticoso. Comunque vada, se e ovunque sia l’incarico. Se da GPS, da GI, da MAD. Se finalmente entriamo di ruolo, ma in prova. Se avremo una supplenza fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno o al 31 agosto. Se abbiamo una supplenza FAD (fino ad avente diritto) o se abbiamo iniziato per disperazione o per inesperienza da supplenze brevi e brevissime.

Abbiamo pensato che il ruolo del/della docente è di per sé complesso e mal retribuito (se guardiamo al resto d’Europa non possiamo che provare imbarazzo o desiderio di espatrio) ma anche che spesso siamo le/i primi/e a non conoscere i nostri diritti o anche a non sapere dove iniziare affinché vengano rispettati. Talvolta ogni scuola è un nuovo viaggio, per l’eccentricità che sembra caratterizzare di default i dirigenti ma anche semplicemente perché l’autonomia scolastica implica la frammentazione delle consuetudini e delle prassi quotidiane.

Abbiamo pensato di essere stanche di formazione, di CFU, di TFA, di concorsi ordinari e straordinari. In molti casi abbiamo anni e anni di servizio alle spalle. Un servizio che quando arriva è totale, totalizzante, “maternale”, assoluto. Il fatto che siamo precari/e e sfruttatissime/i diventa un fatto privato davanti al ruolo che comunque dobbiamo assumere davanti ai/alle nostri/e studenti/esse.

Abbiamo pensato che iniziare a mettere su bianco i nostri diritti, “sfogliarli”, ripassarli come prima di un’interrogazione potesse non essere fatto privato ma condivisione. Troppo spesso ci sentiamo sole, ma non lo siamo e non possiamo più permetterci di esserlo.

Dobbiamo organizzarci e difenderci, essere consapevoli di cosa ci spetta e pretenderlo, dobbiamo ricostruire un sentimento e una battaglia condivisa nella scuola. Soprattutto PER la scuola, perché sia luogo di lavoro e di resistenza, di crescita e di cura, per noi e per tutti/e.

Pubblicato sul sito di Clap – Camere del lavoro Autonomo e Precario