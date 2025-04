Partecipa al nuovo corso di giornalismo sociale di Dinamopress

Assistiamo a una stretta alla libertà di espressione e alla libertà di informazione senza precedenti, nel nostro Paese e nel mondo. È sempre più difficile scrivere, scrivere bene e scrivere per narrare alternative politiche e sociali all’esistente. Con questo spirito nasce il nuovo corso di giornalismo sociale della redazione di DinamoPress.

Il corso, che si svolgerà nei sabati del mese di maggio, è composto da 8 lezioni teorico/pratiche, guidate da giornaliste e giornalisti di diverse testate di Roma, che insegneranno alle/ai partecipanti a utilizzare strumenti giornalistici chiave come l’inchiesta, l’intervista, la newsletter e l’articolo di cronaca. La formazione sarà anche incentrata sull’apprendimento di concetti fondamentali riguardo alla narrazione dei contesti urbani, delle lotte ambientaliste e delle questioni di genere.

Il corso ha l’obiettivo di permettere a chi partecipa di preparare un primo articolo da pubblicare su DinamoPress, per raccontare le tante esperienze di attivismo e lotta che animano il tessuto sociale di questa città.

PROGRAMMA

Sabato 10 maggio

11.00-13.00 – Introduzione e obiettivi del corso: scrivere da un punto di vista politico situato e per il web (a cura della redazione di DinamoPress)

14.00-16.00 – Come scrivere una newsletter, con Valerio Renzi (giornalista di Fanpage.it)

Sabato 17 maggio

11.00-13.00 – Come fare un’intervista, con Mario di Vito (giornalista de Il Manifesto)

14:00-16:00 – Scrivere inchieste da un punto di vista di genere e per il web, con Natascia Grbic (giornalista di Fanpage.it)

Sabato 24 maggio

11.00-13.00 – Come scrivere un articolo di cronaca: regole e trucchi, con Giansandro Merli (giornalista de “Il Manifesto”)

14.00-16.00 – Raccontare la città e i territori oltre gli stereotipi: linguaggi e pratiche per un giornalismo senza discriminazioni, con Rossella Marchini (redazione di DinamoPress)

Sabato 31 maggio

11,00- 13.00 – Inchieste ambientali, con Ylenia Sina (giornalista free lance)

14.00- 16.00 – Conclusioni scrittura, su titoli e occhielli (a cura della redazione di Dinamopress)

Le lezioni del 10 maggio si svolgeranno a Casale Garibaldi – via Romolo Balzani 87. Tutte le altre lezioni si terranno a Esc Atelier autogestito – via dei Volsci 159.

Non è prevista la frequenza online. Per seguire il corso è necessario iscriversi all’Associazione Dinamo APS, per tutte le informazioni sui costi del corso scrivere a dinamoaps@gmail.com.

Immagine di copertina di Alberto De Nicola

