Paolo Virno: l’uso della vita

Chi è stato Paolo Virno? Un protagonista della rivoluzione italiana del 1968-1977? Uno tra i filosofi più rilevanti del ventunesimo secolo? Per riflettere su questi e altri interrogativi l’iniziativa che si è svolta sabato 7 febbraio ha dato libero spazio alle voci di chi l’ha conosciuto: su carta, dal vivo, magari dietro qualche sbarra.

La giornata ha previsto tre momenti: “Do you remember revolution?” ha inaugurato la discussione con tutti coloro che sono intervenuti in merito al rapporto tra Paolo e i movimenti degli anni ‘60-’70, con particolare attenzione all’emergenza pratica e conflittuale delle nozioni di «general intellect» e «intellettualità di massa»; il dibattito è poi proseguito dopo pranzo, dove la seconda sezione ha ripreso il problema di quale sia il rapporto tra linguaggio, natura umana e istituzioni non statali. In conclusione, la riflessione collettiva si è indirizzata su un tema a cui Paolo ha fornito un contributo decisivo: che idea avere del comunismo all’inizio del terzo millennio.

L’immagine di copertina è di Nora Parcu

