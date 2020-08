A Padova sgomberato il Bios Lab, presidio di mutualismo e solidarietà

In primo luogo la nostra solidarietà allo spazio sociale. Nel denunciare l’azione repressiva che colpisce uno spazio di solidarietà, mutualismo e autorganizzazione nella città di Padova, pubblichiamo il comunicato delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario – CLAP Padova, che proprio all’interno degli spazi del Bios Lab aveva la sua sede, e il comunicato del Bios Lab dopo lo sgombero.

Questa mattina all’alba a Padova la Polizia ha sgomberato i locali del BiosLab, di proprietà dell’INPS, devastando in modo criminale le vetrate e gli impianti interni e murando gli accessi agli spazi.

Fin dal 2016, tra le numerose attività, trovavano spazio le Camere del Lavoro Autonomo e Precario, animando il civico 7 di via Brigata Padova e offrendo consulenza e assistenza legale a precari/e e lavoratori/trici in condizioni di forte vulnerabilità e sfruttamento.

Il lavoro di intervento sindacale è sempre stato accompagnato da un impegno orientato alla costruzione di spazi di auto-organizzazione del lavoro sfruttato, così da ritrovare elementi di unità e confronto tra lavoratori/trici capaci di rompere la trappola della ricattabilità del lavoro precario.

La gravità e l’irresponsabilità di questo sgombero è resa ancora più evidente da questa nuova fase di crisi economica e sociale, che sta colpendo in modo sempre più violento quanti e quante vivevano già situazioni di incertezza lavorativa e discontinuità di reddito. Non ci faremo certo intimidire da questa operazione di polizia e daremo continuità alla nostra iniziativa di auto-organizzazione e tutela dei diritti, costruendo anticorpi che ci proteggano da abusi polizieschi e repressione, per rispondere agli effetti di una crisi economica e sociale senza precedenti.

Comunicato del Bios Lab:

Un risveglio amaro per la città, pregno di rabbia, amarezza e sconcerto. Questa mattina all’alba il il Bioslab, uno spazio strappato dalle mani dell’INPS, occupato da corpi, idee e progetti e restituito alla città, è stato vigliaccamente sgomberato dalla Questura di Padova.

Non è questo il momento di spendere troppe parole, talvolta i fatti parlano da sé nella loro nuda e cruda violenza, una violenza che ci tocca nell’intimo, che ci sconvolge, che però, come sempre, ci vedrà ripartire senza tregua, perché non è con uno sgombero che si può estirpare la nostra ostinazione alla libertà e all’autodeterminazione.

Denunciamo questa infame decisione della Questura e dell’INPS, colpevoli di aver aggredito il quartiere e la città, di aver riportato abbandono e degrado laddove sorgevano ogni giorno vita e desideri. Ringraziando Coalizione Civica per la tempestiva solidarietà, speriamo che nei prossimi giorni tutte le realtà della città prendano una posizione chiara rispetto all’accaduto e che ribadiscano, se intendono farlo nei fatti concreti, di aderire ancora all’idea di Padova come città libera e solidale e non della violenza, della chiusura e della repressione.

Gli spazi del Bios rappresentano da molti anni una ricchezza per la città, un valore aggiunto culturale e politico, un patrimonio prezioso di esperienze autorganizzate, il “visàvis” lo sportello gratuito di supporto legale per richiedenti asilo è soltanto una delle molte esperienze di supporto e mutualismo attivate recentemente nei nostri spazi.

Questi erano laboratori di idee e contaminazioni, fucine sempre attive di produzione e riproduzione di lotte e rivendicazioni, riferimenti cittadini per molteplici battaglie contro sfruttamento, sessismo e razzismo. Erano snodi di elaborazione di ricerche e studi critici sui processi che hanno toccato e spesso stravolto le nostre città, erano baluardi contro ogni populismo, sovranismo e paternalismo razzista e sessista, luoghi e tempi di una socializzazione libera e ribelle, sguardi critici sul presente e proiezioni desideranti sul futuro da immaginare e costruire.

Abbracciamo e ringraziamo tutte le persone che hanno attraversato il Bioslab, che hanno contribuito alla sua vita politica, artistica e culturale, che lo hanno sostenuto e appoggiato, e lanciamo per settembre un grande appuntamento per ritrovarci, condividere vecchie e nuove idee e ricominciare a cospirare insieme in nuovi spazi e nuovi tempi di ribellione e costruzione di vita “comune”.