Nuovi appuntamenti per il Clap and Go! Tour

Dopo l’anticipazione dello scorso maggio, prende il via la quarta edizione del Clap and Go! Tour, il festival itinerante ideato e organizzato dalle Camere del Lavoro Autonomo e Precario. Cinque gli appuntamenti previsti, tra la fine di settembre e metà novembre, nelle sedi di Roma e del suo hinterland dell’organizzazione.

Nei cinque sabati, non consecutivi, in cui si svolgerà la rassegna, i luoghi dell’organizzazione dell’intervento sindacale e mutualistico sul territorio romano ospiteranno dibattiti, eventi artistici e socialità per riflettere sulla «crisi che sconvolge il mondo da più di un decennio» e che la pandemica ha approfondito «facendo emergere in primo piano, con forza accentuata, la violenza della disuguaglianze».

Grafica di Vittorio Giannitelli

Il primo appuntamento è previsto questo pomeriggio, sabato 25 settembre, presso Communia, lo spazio sociale in viale dello Scalo di San Lorenzo 33: al centro della discussione i cambiamenti del mondo del lavoro, accelerati anche dallemergenza sanitaria, con un focus particolare su smart working e sulla situazione della Capitale. Verranno inoltre presentate le inchieste realizzate durante il primo semestre del 2021.

Il festival prosegue poi nella giornata del 2 ottobre, ad Acrobax, in via della Vasca Navale 6. Qui, Roberto Ciccarelli introduce e modera il primo incontro, dedicato allo sciopero generale indetto da tutti i sindacati di base per il prossimo 11 ottobre.

Infatti, come recita il comunicato di lancio della rassegna, quella mobilitazione può rappresentare «un passo nella giusta direzione» purché si liberi «la pratica sindacale da culture figlie del passato». A seguire, interventi da Nord e Sud America raccontano le «nuove pratiche di sciopero nel mondo».

Il 9 ottobre, invece, sarà Casale Garibaldi, nel quartiere Prenestino, ad accogliere un pomeriggio di riflessione su tutela della salute e lavoro sicuro durante la pandemia. La giornata si concluderà poi con un concerto del nuovo progetto del napoletano Francesco Di Bella (storica voce dei 24 Grana).

Penultimo appuntamento negli spazi dell’atelier autogestito Esc, a San Lorenzo, per una tavola rotonda sul racconto delle lotte del lavoro, molte delle quali riguardano proprio le romane Clap. «Nei suoi quasi dieci anni di esistenza, le Clap hanno sostenuto e organizzato lotte tante e diverse nel mondo del lavoro maggiormente colpito dalle politiche neoliberali», si legge ancora nel comunicato ufficiale che riporta anche «alcune vittorie esemplari».

Su tutte, quella, recentissima, dei precari storici di Anpal: oltre cinquecento “collaboratori” della società in house del ministero Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati, infatti, finalmente stabilizzati dopo tre anni di lotte, scioperi, presidi e continua negoziazione.

La quarta edizione del Clap and Go! Tour si chiuderà, infine, il 20 novembre, ma programma e location sono ancora in definizione, ma la discussione verterà sulla «riforma della pubblica amministrazione, tra Pnrr e nuovo precariato».

A questo link tutti gli appuntamenti nel dettaglio.