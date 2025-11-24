Non Una di Meno: le foto del corteo del 22 novembre

Partita da piazza della Repubblica, la manifestazione di Non Una di Meno ha proseguito verso Termini e via Cavour, per poi proseguire su via Merulana, verso piazza San Giovanni. Nonostante il freddo e il vento, la marea ha invaso le strade di Roma, rimarcando la determinazione con cui il movimento transfemminista, da ormai dieci anni, sta cambiando la società.

Le immagini di Renato Ferrantini









Le immagini di Daniele Napolitano













La copertina è di Daniele Napolitano



