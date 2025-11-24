approfondimenti
Non Una di Meno: le foto del corteo del 22 novembre
Più di 70mila persone hanno sfilato per le strade di Roma per partecipare alla manifestazione indetta dai movimenti transfemministi italiani. Una marea umana che per il decimo anno consecutivo ha attraversato le vie della città contro la violenza patriarcale
Partita da piazza della Repubblica, la manifestazione di Non Una di Meno ha proseguito verso Termini e via Cavour, per poi proseguire su via Merulana, verso piazza San Giovanni. Nonostante il freddo e il vento, la marea ha invaso le strade di Roma, rimarcando la determinazione con cui il movimento transfemminista, da ormai dieci anni, sta cambiando la società.
Le immagini di Renato Ferrantini
Le immagini di Daniele Napolitano
La copertina è di Daniele Napolitano
