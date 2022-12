Noi diciamo basta: corrispondenza dalla rivoluzione iraniana

I seguenti materiali sono estratti da una corrispondenza con Hassan , ricercatore e attivista iraniano, che ci fornisce un punto di vista “dal campo” sulle rivolte in Iran come conseguenza dell’omicidio della 22enne curda Mahsa Amini da parte della polizia morale, che da oltre tre mesi stanno occupando lo spazio pubblico in Iran, prendendo di mira l’insostenibile regime della Repubblica Islamica.

Li pubblichiamo qui in forma originale, mantenendo il più possibile la fedeltà al testo ricevuto, nella speranza che possano aiutare opinione pubblica, attivistə e media a comprendere il significato politico e la posta in gioco di queste proteste, non soltanto per il popolo iraniano ma (per quello che l’Iran e il Medio Oriente rappresentano nel contesto contemporaneo di guerre e rivoluzioni) anche per il mondo intero. Come richiesto də corrispondentə, non abbiamo intenzione di pubblicarne i nomi per intero, al fine di non esporre ulteriormente le loro vite al feroce regime repressivo portato avanti dalla Repubblica Islamica.

La corrispondenza è un secondo aggiornamento, un primo scambio Donne, vita e libertà: corrispondenze dalle rivolte iraniane è stato pubblicato il 22 ottobre.

Mio caro L.,

Ringrazio te e tutti i miei compagni di Napoli. Sarò conciso e mi soffermerò solo sulle questioni che considero più importanti per voi.

Credo che se qualcuno di noi sarà vivo dopo questo, avrà delle storie da raccontarvi. Ma ora non è il momento di piangere, abbiamo una lotta tra le mani e soprattutto abbiamo bisogno di amici e alleati per raggiungere un certo obiettivo. Quando le madri dei nostri martiri cantano, ballano e combattono al funerale dei loro giovani, dovremmo solo seguire il loro esempio. Vogliono vendetta e la nostra terra ha sete del sangue dei fascisti.

I rivoluzionari della città curda di Piranshahr accolgono la moglie di Taher Azizi, uno dei martiri del 20 novembre

Permettetemi di iniziare con questo. Siamo persone amanti della pace, eppure la pace si sta dimostrando possibile solo attraverso la canna di un fucile. Amare la pace non significa doversi vergognare della propria rabbia, non significa esitare di fronte alla brutale repressione dello stato. Per tanto tempo ci hanno detto che dovevamo essere pacifici ed evitare la violenza, anche quando i fascisti stavano diventando più forti. Vi imploro, andate a vedere i filmati delle proteste del 2009 contro i brogli elettorali del regime. Migliaia di persone hanno marciato in silenzio. Volevano solo giustizia. Eppure, siamo stati uccisi, torturati e imprigionati. Per così dire,«la giustizia troppo a lungo ritardata è la giustizia negata». Bene, noi diciamo basta!

Migliaia di persone hanno marciato in silenzio per protestare contro il risultato delle elezioni del 2009. Ora sono stati superati obiettivi così mansueti e limitati, eppure troviamo conforto nel fatto che abbiamo tentato un cambiamento pacifico

Leggetela come una dichiarazione del nostro riserbo, della nostra determinazione a essere liberi o a morire praticando la nostra libertà, perché rifiutiamo di essere schiavi nella vita, perché siamo i padroni della nostra morte. Come ha dichiarato un paio di giorni fa una compagna curda nella sua pagina Instagram:

«La Repubblica islamica ha estromesso la vita e la morte dal regno di Dio e le ha messe sotto il proprio dominio. Ora, non Dio, ma piuttosto la repubblica islamica fa il conto alla rovescia della nostra vita. Siamo grati, non come schiavi, ma perché ci hanno fatto diventare padroni della nostra morte. Tutti i combattenti per la libertà realizzano il loro ultimo video, storia e messaggio in un modo che ridicolizza la morte e la lascia alla storia e ai ricordi. […] Questo testo sulla mia foto è il mio messaggio di libertà. […] Perché chi ha pagato le sue quote alla libertà, non ha debiti con nessuno».

«Si può dire in nome di Dio [cominciamo], ma il Kurdistan [finirà] dicendo che la verità di Dio è grande. Come dice il mio leader, una nazione che vuole essere libera, dovrebbe pagare il prezzo della libertà». Un giorno prima che lo stato entrasse in Kurdistan con armi pesanti, un funzionario militare ha twittato in nome di Dio (بسم الله الرحمن الرحیم) indicando che si stanno preparando a uccidere i rivoluzionari in Kurdistan

E non è sola. Eppure non vedete nessuna pistola nelle nostre mani. Questa è una situazione curiosa, perché chiunque abbia familiarità con l’Iran sa che le nazioni[1], specialmente nelle parti meridionali dell’Iran, sono note per possedere armi (tra loro, arabi, beluci e curdi sono raffigurati come tali). Dire che vogliamo minimizzare la violenza è vero solo a metà. Sì, non vogliamo dare allo stato alcun motivo per usare armi pesanti contro di noi, eppure lo stanno facendo comunque in Kurdistan e Baluchistan. Quindi, respingo questo argomento come unica causa. Le armi non sono economiche. Ogni proiettile costa un sacco di soldi e quando un semplice lavoratore guadagna solo circa 100€ al mese e il costo di tutto ciò che non è la sua forza lavoro è globalizzato, comprare un fucile da 500€ della Seconda guerra mondiale non ha alcun senso. Diavolo, come disse una volta un amico, se avessero avuto i soldi per comprare le armi, li avrebbero spesi per comprare il pane. E questo è il problema: noi non combattiamo per il diavolo. Questa non è una questione culturale. È intrinsecamente una questione di classe; Questa è una lotta di classe.

Ma non pura e semplice, piuttosto tutti i modi di accumulazione speculativa del capitale sono all’opera qui. Non siamo solo costretti a vendere la nostra forza lavoro, siamo costantemente espropriati della nostra terra e dei nostri corpi, e lo intendo nel senso più letterale. Hanno venduto la nostra terra, la nostra terra, a EAU, per le Isole delle Palme. Le montagne nelle regioni settentrionali dell’Iran stanno scomparendo di giorno in giorno. Ci sono villaggi a Kermashan dove la maggior parte dei giovani hanno un solo rene. In Baluchistan i sonniferi sono più economici e più accessibili del cibo. Sì amico mio, un bambino che dorme non mangia molto.

Rivoluzionari e combattenti per la libertà nella città curda di Mahabad, che si preparano allo scontro contro le forze di occupazione fasciste della Repubblica Islamica.

Queste è la realtà della vita sotto il fascismo. Bene, noi diciamo basta! Ho detto che non è una lotta culturale. Permettetemi di insistere su questo punto, perché ho sentito molto parlare dell’Hijab come elemento della cultura dei musulmani. Quelli che dicono questo, quei “musulmani”, sono vampiri che vivono del sangue del mio popolo. E questa è propaganda, meticolosamente progettata per allontanare l’attenzione internazionale. Lo chiamiamo “l’asse della falsa resistenza”. Si nutre della lotta palestinese. Non esitiamo a chiamarli qui e a svergognarli. Dovreste fare lo stesso anche voi, perché siete i principali bersagli di questa propaganda.

E per quanto riguarda le donne, la loro lotta è contro il patriarcato. Ancora una volta, non c’è nulla di culturale in questo. È la schiavitù di un intero genere, pura e semplice. E l’Hijab è il giogo di quella schiavitù, lo stigma che mostra che “questa donna appartiene a un uomo”. Come diceva il nostro fratello Fred Hampton: «Dicono alle loro donne “Cammina dietro di me”. L’unica ragione per cui una donna dovrebbe camminare dietro un coglione come quello è per infilargli un ginocchio nel culo».

E la rivoluzione di Jina è esattamente quel piede nel culo dei mullah.

Ma perché vi sto dicendo tutto questo? Come ho detto in precedenza, questa rivoluzione senza una coalizione internazionale sarebbe nella migliore delle ipotesi un episodio isolato. Questi timori si rivelano giusti. La Repubblica islamica è in qualche modo isolata, ma la Turchia non lo è. Perché mai a Recep Tayyip Erdoğan è permesso di bombardare Kobanî e Direk va oltre la mia comprensione. E l’Iraq è silenzioso e persino cooperativo con la Repubblica islamica quando la sua terra viene attaccata. Mi sembra che tutti i fascisti del Medio Oriente siano uniti contro i curdi e questa rivoluzione. E siamo sinceri, questa rivoluzione è curda nel suo nucleo, ovunque la gente canta «Kurdistan, Kurdistan, l’occhio e la luce dell’Iran», e i curdi cantano «Kurdistan, Kurdistan, Gorestani Fascistan (il cimitero dei fascisti)». E nel frattempo Europa, Regno Unito e Stati Uniti stanno semplicemente sanzionando la Repubblica islamica.

Mi sembrano tutti complici. Possono facilmente allontanare la Turchia. E gli Stati Uniti hanno dimostrato di avere molta influenza sul governo iracheno. (Un fatto divertente: la guerra cibernetica / gioco tra Repubblica islamica e Israele è cessata negli ultimi mesi. Oh, sì! Sono in competizione su chi può uccidere il maggior numero di bambini in un anno. 37 a 52 per la Repubblica islamica al momento in cui vi scrivo. Ma l’anno non è ancora finito. Non hanno più tempo per stupidi attacchi informatici.) Quindi, dovrei insistere sul fatto che la verità è contingente. Il coraggio rivoluzionario è contingente. Non c’è motivo di immaginare modi straordinari per aiutare i rivoluzionari qui in Iran. Combattete i fascisti nella propria patria, perché sono uniti. L’Unione europea ha influenza sulla Turchia. Fateglieli usare e velocemente. I curdi stanno combattendo più stati coloniali contemporaneamente. I fascisti sono uniti e, se non ci uniamo, ci sradicheranno subito dopo.

I timori di un genocidio sono reali.

Ho detto che la Repubblica islamica ha ucciso finora 52 bambini. Ma compagni miei, questa non è la parte più orribile. Piuttosto è che i fascisti sanno quello che stanno facendo. Questo non è casuale. È mirato. Recentemente è riemerso un video in cui uno dei teorici del regime spiega perché Israele uccide i bambini. Dice: «Perché uccidono i bambini? Sono pazzi ad affrontare la reazione dei media globali? Una dottrina dice che quando non sei di fronte a un esercito, ma sei di fronte alla gente, dovresti uccidere la gente. Dovresti uccidere donne e bambini, dovresti ucciderli di proposito. La dottrina militare dice di uccidere quante più persone è possibile, fino a quando le stesse persone si stancano e dicono [ai combattenti per la libertà] di fermarsi. Questa è la dottrina militare».

Yusif Moludy tiene un discorso al funerale di suo padre

Questa è la dottrina adottata da una forza di occupazione. Questa è la dottrina della Repubblica islamica. Come ha detto il nostro compagno e fratello Yusif Moludy al funerale di suo padre: «Quello che il regime fa a Teheran lo fa con i manganelli, ma in Kurdistan lo fa i proiettili. Perché? Ve lo dirò. Perché la Repubblica islamica a Teheran è un regime fascista, e in Kurdistan è un regime occupante».

Permettetemi di concludere con una commovente storia di resistenza. La Repubblica islamica interrompe costantemente l’elettricità nella provincia del Kurdistan. Così, al tramonto, i giovani combattenti per la libertà nella città di Mariwan vanno sulle montagne e suonano i corni per informare la gente che saranno per le strade, affrontando le forze del regime. Finché i corni verranno suonate di notte, questa rivoluzione continuerà a respirare.

Questo è un proiettile DShK, una mitragliatrice pesante sovietica. I curdi sono sotto il fuoco di questi proiettili

Filmati di DShK montati su convogli paramilitari sulla strada per la città di Sanandaj, provincia del Kurdistan

Una ragazza per le strade di Teheran. Il cartello dice: quando bevi acqua, non sa di sangue? Il Kurdistan è sotto il fuoco del nemico

La madre di Karwan Ghader Shekari, che dice addio al figlio di 16 anni. La gente canta: «Non piangere mamma, lo vendicheremo»

Il padre di Karwan sta parlando al funerale di suo figlio, dicendo: «abbiamo chiamato nostro figlio Karwan (carovana) per rispetto alla carovana dei martiri e ora si è unito alla carovana dei martiri»









Il gas verdastro usato in Kurdistan è diverso dai comuni gas lacrimogeni usati nelle parti centrali dell’Iran. I rapporti suggeriscono che è esacloroetano, notoriamente usato dalla polizia di Portland durante le proteste contro la brutalità della polizia nel 2020. È noto per essere fatale e persino causare il cancro a piccole dosi. Ancora una volta: «La Repubblica islamica a Teheran è un regime fascista, e in Kurdistan è un regime occupante»

La notizia di Iran International (una tv di opposizione persiana, finanziata dall’Arabia Saudita e con legami visibili con Reza Pahlavi) dice che Shadi Amin, direttrice di 6Rang (sei colori, un gruppo per i diritti LGBTQ) ha dedicato il suo premio International lesbian visibility a Nika Shakarami: «Nika è una delle centinaia o forse migliaia di membri LGBT che hanno rischiato la vita per questa rivoluzione».

Atash Shakarami, la zia di Nika in un post su Instagram ha risposto:

«Primo,

Nika non è viva. E questo significa che non può dire la verità da sola. Quindi noi, come sua famiglia, siamo obbligati a dire la verità al posto suo.

due,

“Era un’adolescente!”, un’ adolescente di 16 anni. Un’adolescente è solo all’inizio con le sue esperienze e la costruzione della sua identità sessuale. Le chiedo, signorina Amin: com’è possibile che quando qualcuno sotto i 18 anni viene ucciso, viene considerato un bambino e viene considerato come un bambino che viene ucciso, ma quando si tratta della sua vita sessuale, non lo si tratti come un bambino? Chiedo a chi sta svolgendo il lavoro legale e ha familiarità con le leggi umane e internazionali:

possiamo essere certi della natura dell’amicizia tra due adolescenti di 15 o 16 anni, uno in Germania e l’altro in Iran, una relazione che però non è fisica?

Tre:

Nika non è viva. ma la sua famiglia lo è. Non era necessario che tu contattassi la sua famiglia per chiedere chiarimenti? sicuramente sai che far scomparire Nika può avere ripercussioni sociali e legali per te.

La divulgazione, per così dire, non rivelando la verità, ma piuttosto proclamando ciò che non è vero non è solo irresponsabile, ma è anche illegale oltre che una violazione della privacy personale e familiare. Quello che avete fatto è usare Nika per il vostro guadagno personale nelle assemblee internazionali.

Quattro:

noi, la famiglia di Nika, rispettiamo le persone quando si identificano sessualmente e riconosciamo uguali diritti e libertà per tutte le minoranze sessuali. Per quanto riguarda la comunità queer, dichiariamo con certezza che la preferenza sessuale di Nika era eterosessuale. Dovremmo aggiungere che la sua preferenza sessuale è solo affar suo e nemmeno nostro, la sua famiglia. Lo dichiariamo solo come chiarimento e per dire la verità».

Questo caso è stato di gran lunga uno degli atti più vergognosi di sparizione dei martiri di questa rivoluzione che è stata giustamente chiamata dalla zia di Nika.

Questa è un’intervista su Khodanur Lojei: uno dei membri della famiglia di Khodanur dice: “questa foto in cui è ammanettato è vecchia. Khodanur ha litigato con il figlio di un Basiji (letteralmente volontario; un’organizzazione paramilitare e di propaganda semiufficiale che sostiene il regime). Avevano rapporti con le autorità e potevano ottenere un mandato di arresto per Khodanur, il quale è stato molestato dalla polizia, gli hanno scattato delle foto con le manette che sono state diffuse per umiliarlo.

Perché è stato arrestato? Khodanur ebbe un conflitto con il figlio del comandante Basiji. Il suolaintiff è un noto informatore del regime, vende la sua famiglia e la sua religione al regime. Ha dato 30 milioni (circa 1000 €) agli agenti di polizia per colpire Khodanur e scattare delle foto. In seguito abbiamo pagato 100 milioni per convincerli a mandarlo in tribunale e poi in prigione. Dopo un mese, avremmo potuto farlo rilasciare. Non hai cercato di trovare un modo per giungere ad un accordo?

Naturalmente, abbiamo cercato di risolvere il problema con l’aiuto degli anziani. Ma il padre di quella famiglia ha detto che questa persona che non ha una laurea non avrebbe dovuto osare litigare con suo figlio. Questa foto è della prima notte del suo arresto? Sì, dalle 2 del mattino alle 7 del mattino Khodanur è stato ammanettato a un pennone e picchiato. Khodanur aveva chiesto dell’acqua, uno degli ufficiali ha portato una tazza d’acqua e l’ha messa fuori dalla portata di Khodanur*.

Questo atto è significativo, poiché i musulmani sciiti credono che a Husayn e alla sua famiglia sia stata negata l’acqua. Negare l’acqua agli assetati è considerato un atto di tortura spudorato a cui solo i più malvagi soccomberebbero. In altre parole, negare l’acqua è visto come un’ammissione di cattive intenzioni. Come nota a margine, gli agenti di polizia nelle parti sunnite dell’Iran sono per lo più sciiti provenienti dalle regioni vicine, con eccezioni limitate a quelli che sono impiegati come spie]

Come sei riuscito a liberarlo?

Gli stessi ufficiali ci hanno fissato un prezzo e ci hanno chiesto 100 milioni. Siamo operai e difficilmente potremmo raccogliere i soldi

cosa sai della famiglia di Khodanur?

Lui aveva una madre anziana e lei non ha nessun altro. Naturalmente c’è il fratello di Khodanur, ma anche lui è un operaio e soffre d’asma

Khodanur era molto educato e la gente lo amavaera un beluci. Viveva nel quartiere di Shirabad a Zahidan. Viveva nel ghetto. Non aveva documenti identificativi. Era sunnita. Non è andato all’università. Tutto questo lo rendeva un non-cittadino.

Nonostante tutte queste privazioni, aveva seguito. Era un influencer e aveva molti follower su Instagram. Si divertiva in tutti gli ambienti maschili con i suoi amici. Ballava, cantava e postavo foto della sua vita quotidiana

Come è stato ucciso Khodaur?

un giorno dopo il venerdì nero di Zahidan, dove hanno ucciso i fedeli, Khodanur ha avuto una rissa con alcuni ufficiali. Hanno sparato a Khodanur. La gente lo ha portato all’ospedale Tamin Ejtemayee. È stato colpito vicino al midollo spinale. Era vivo in ospedale. Temevamo che sarebbe rimasto paralizzato, perché i suoi piedi erano intorpiditi. I medici hanno detto che non c’era bisogno di operarlo e che sarebbe guarito presto nonostante avesse un proiettile nella gamba. L’ospedale Tamin Ejtemayee di Zahidan è sotto la supervisione del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. L’ultimo giorno prima di diventare martire, ha insistito con un’infermiera sul fatto che avesse le vertigini e fosse stordito a causa del colpo che gli aveva inferto.



Alla fine dell’intervista, l’intervistato dice: Lo hanno trascurato sino a farlo morire e non abbiamo potuto fare nulla

[1] Attraverso il recente dialogo, le persone più represse in Iran sottolineano le connotazioni che la parola “etnico” ed “etnia” avrebbero su di loro e insistono sull’essere chiamati “nazione” come per la “nazione curda” o la “nazione beluci”

Corrispondenza e traduzione a cura di Zero81 Laboratorio di Mutuo Soccorso

Tutte le immagini da Telegram 1500 Tasvir

Immagine di copertina da Openverse di United4Iran