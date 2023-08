Manifestazione transfemminista a Catania: “se toccano unə, rispondiamo tuttə!”

“Ringraziamo tutt3 per la giornata di ieri, per aver rotto la solitudine in cui sprofondiamo ogni volta che una nuova notizia di violenza si abbatte su di noi, per aver ribadito che nell’unione ritroviamo la forza che vogliono toglierci, per aver attraversato insieme le strade della città, le stesse strade che percorriamo da sole con la paura di essere molestate”: scrivono così sul profilo facebook di Non Una di Meno – Catania dopo la manifestazione, dove rilanciano anche le assemblee di tutti i giovedì alle 19 presso Mi Cuerpo es Mio – Consultorio Autogestito in via Gallo 1 a Catania.

“Grazie per aver gridato che il problema non risiede nei singoli individui, nel mostro di turno, ma nella società nel suo complesso e nelle relazioni che la attraversano. Perché per cambiare le cose abbiamo bisogno dell’intelligenza e dell’immaginazione di tutte e tutti. La violenza strutturale si deve combattere con cambiamenti e interventi strutturali, non invocando forche e patiboli. Vogliamo educazione sessuale, al piacere, al consenso; finanziamenti pubblici e strutturali per tutti i settori dell’educazione, della formazione e della ricerca, dal nido all’università; vogliamo formazione per insegnanti, forze dell’ordine, operatori e operatrici della giustizia; vogliamo sentirci libere, non coraggiose.”

Pubblichiamo il reportage fotografico dalla manifestazione a cura di Giordano Pennisi

























Tutte le immagini di Giordano Pennisi Scattomancino