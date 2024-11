Mai più senza casa: il documentario sull’emergenza abitativa a Bologna

Avete tutti presente Bologna? Bologna la dotta, la rossa, la grassa. Bologna, la città più progressista d’Europa. Bologna, la città universitaria con le sue torri e i tortellini, il cinema Modernissimo, i giardini al sabato e le passeggiate in centro al week end. Bologna, con i suoi portici patrimonio dell’Unesco e la sua famosa finestrella. Bologna con i suoi artisti di strada, Bologna di Guccini, Lucio Dalla e Piazza Grande.Bologna, tra le prime città italiane per qualità di vita.Ma se ci si ferma un attimo e ci si prende un po’ di tempo per conoscere più a fondo la città, si scopre che non è così per tutti.

Si scopre che Bologna non è solo questo, non è solo sfarzo, divertimento e progressismo. Se la si osserva meglio, guardandosi intorno, si svelano le contraddizioni interne di una città che negli ultimi anni ha subito un processo di gentrification e di riqualificazione che non solo hanno fatto aumentare il costo della vita, ma hanno mutato profondamente il tessuto sociale urbano.

L’emergenza che ruota attorno agli sfratti è forse la rivelazione di questa tensione dilagante nelle città globali contemporanee, e Bologna è parte di quei contesti urbani in cui le politiche di rigenerazione stanno producendo e riproducendo diseguaglianze sociali sempre più palpabili e visibili e il processo di espulsione delle classi meno abbienti dai centri è diventato un mezzo di violenza simbolica perpetrata dalle istituzioni, che per troppo tempo è passato in sordina.

Con questo documentario faremo un viaggio in quella Bologna fatta di ombre oltre le luci e il lusso delle vetrine, in quella Bologna carente di alloggi popolari, fatta di sfratti, di persone lasciate sole e abbandonate dal sistema che lottano per avere accesso a diritti fondamentali come il diritto all’abitare. Faremo un viaggio in una Bologna carente di welfare sociale, ma vedremo anche una città fatta di condivisione, di collettività, di sostegno e appoggio reciproco. Viaggeremo nella Bologna di Zouhayer, di Arslan, Shamir, Luca, Giovanni, Mariaelena e tutti i ragazzi del Plat – la piattaforma di intervento sociale, un collettivo che in città lavora per dare una mano a quelle persone che devono far fronte questa emergenza abitativa, affinché abbiano accesso ai loro diritti basilari. Faremo un viaggio in una realtà particolare, quella di Carracci Casa Comune, e delle persone che abitano lì, grandi e piccini.

