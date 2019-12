MERCOLEDÌ 18

L/ivre 2019 – Presentazione del libro Me-ti. Il libro delle svolte di B. Brecht

Con Francesco Fiorentino, Augusto Illuminati, Paolo Virno

Brecht imbastisce un sardonico «manuale di comportamento» mettendo in scena, e in discussione, figure centrali della tradizione politico-filosofica – da Hegel a Lenin, da Marx a Trockij – ed eventi chiave del Novecento – dalla Rivoluzione di Ottobre ai processi staliniani, passando per la presa del potere di Hitler. Una scuola di pensiero pratico per allenarsi a soppesare i germi di futuro e di liberazione contenuti in ogni gesto.

GIOVEDÌ 19

Presentazione del numero 5 di “Jacobin Italia”

Crisi del populismo e nuove lotte globali: presentazione del numero 5 di “Jacobin Italia”, Dov’è finito il populismo

con Giulio Calella (Edizioni Alegre), Alberto De Nicola (DINAMOpress), Giuliano Santoro (Jacobin Italia), Vanessa Bilancetti (DINAMOpress)

VENERDÌ 20

Presentazione di Lavoratrici al margine. Donne che lavorano con altre donne

Di Adriana Nannicini edito da Manifestolibri

ne discutono con l’autrice Maurizia Russo Spena, Enrica Rigo, Lucica Irimie

In questa indagine l’autrice, attraverso l’esplorazione di alcune relazioni specifiche, ci regala uno sguardo «al margine» del lavoro femminile: le donne che lavorano per altre donne, i centri per l’impiego; il lavoro delle braccianti, delle operaie, delle addette alle pulizie; di expat, cooperanti, scienziate, che si confrontano con il mercato del lavoro globale.

Presentazione delle opere di Donna Haraway

Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto (Produzioni Nero) e di Le promesse dei mostri. Una politica rigeneratrice per l’alterità inappropriata (DeriveApprodi), di Donna J. Haraway

ne discutono Angela Balzano, Federica Giardini, Miriam Tola.

SABATO 21

Presentazione Airbnb città merce e di Città fai-da-te

Presentazione di Airbnb città merce. Storie di resistenza alla gentrificazione digitale (DeriveApprodi).

Airbnb ha contribuito a trasformare le principali città del mondo in parchi a tema per turisti e resort per ricchi.

Questo libro mostra come uno dei protagonisti del cosiddetto «capitalismo digitale o delle piattaforme» – Airbnb – abbia invece ricadute concrete e devastanti sul piano dello spazio urbano, dell’abitare e della vita nella città.

Airbnb è infatti uno strumento tecnologico potente che alimenta un enorme processo di trasformazione sociale: da San Francisco a New York, da Lisbona a Roma, la turistizzazione delle città produce l’espulsione di residenti e attività a favore di un turismo di transito basato sul consumo, con il conseguente stravolgimento della vita sociale, economica, relazionale, affettiva che da sempre accompagna l’abitare metropolitano.

La dimensione della comunità, del vicinato e della relazione scompare per lasciare posto a un capitalismo immobiliare e della rendita di nuovo tipo. Airbnb città merce racconta alcuni casi esemplari di questo processo, ma anche, soprattutto, i nuovi movimenti sociali che insorgono contro la gentrificazione digitale delle città.

Città fai-da-te. Tra antagonismo e cittadinanza. Storie di autorganizzazione urbana (Donzelli)

«Il movimento di riappropriazione di luoghi e spazi della città non è solo una presa di “possesso”, ma un re-immettere nel ciclo di vita della città spazi e luoghi abbandonati, inutilizzati, sottoutilizzati, degradati, potenzialmente interessanti, per rispondere a esigenze sociali diffuse, sviluppando un’idea di città e un modello di convivenza che si pongono come alternativi alla città del consumo, soggetta alle pressioni prevalenti del mercato e degli interessi economici».

Ne discutiamo con gli autori Sarah Gainsforth e Carlo Cellamare

DOMENICA 22

Presentazione/reading da Manuale di filosofia coatta (Momo edizioni)

con l’autore Giulio Armeni

Un vero e proprio manuale di filosofia (con schede dei filosofi, brevi e chiare) dalle origini nella Grecia antica fino alle filosofie contemporanee, scritto in una chiave «coatta» e nella lingua romanesca (comprensibile a tutti). Spassoso per chi la filosofia la conosce e la ama. Utile per chi non ne sa niente e vuole avvicinarsi alle teorie dei filosofi che ne hanno fatto la storia, da Socrate a Parmenide, fino a Marx e Foucault.

L/ivre 2019 – Presentazione/reading da“Manuale di filosofia coatta” L/ivre Vini Libri Indipendenti Presentazione/reading da “Manuale di filosofia coatta” (Momo edizioni)con l’autore Giulio ArmeniUn vero e proprio manuale di filosofia (con schede dei filosofi, brevi e chiare) dalle origini nella Grecia antica fino alle filosofie contemporanee, scritto in una chiave «coatta» e nella lingua romanesca (comprensibile a tutti). Spassoso per chi la filosofia la conosce e la ama. Utile per chi non ne sa niente e vuole avvicinarsi alle teorie dei filosofi che ne hanno fatto la storia, da Socrate a Parmenide, fino a Marx e Foucault. Pubblicato da Radiosonar.net su Domenica 22 dicembre 2019

Tutto il Programma di L/ivre

Ascolta i poadcast audio delle giornate su Radiosonar.net

Foto di copertina di Vittorio Giannitelli