Libertà per Öcalan, le immagini dalla piazza

«Quando la Turchia guarda al Rojava e vede che arabi, curdi, assiri, turkmeni costruiscono insieme un sistema democratico, capisce che lo stesso potrebbe avvenire sul proprio territorio e ne ha paura. Vede che i curdi si avvicinano di un altro passo alla libertà. Per questo i caccia turchi attaccano Rojava, Shengal e il campo di Makhmour anche se lì non ci sono militanti del Pkk: ci sono i popoli e la loro autodifesa», ha dichiarato al manifesto Ylmaz Orkan durante il corteo. Al centro della manifestazione, infatti, anche la rivendicazione della pace in Medio Oriente e della fine degli attacchi di Erdogan al confederalismo democratico.

