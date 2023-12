L’eternità ci abbracci. Il 27 gennaio a Roma, in memoria di Toni Negri

Ricordare Toni Negri è un compito che ci impegnerà nei prossimi anni. E certo il ricordo non avrà nulla di formale: sarà semmai parte della ricerca di nuovi strumenti e nuovi linguaggi per esercitare l’“arte della sovversione e della liberazione”. Intanto, ci vediamo a Roma, a ESC, il 27 gennaio a partire dalle ore 16, per cominciare a intrecciare parole e immagini che rendano conto della presenza di Toni nelle nostre vite, nelle nostre lotte, nel nostro lavoro quotidiano. Per celebrare l’amicizia e la complicità che ci hanno legato e continuano a legarci a lui.