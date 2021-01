L’era delle piattaforme – Presentazione Dinamoprint #2

Come la si voglia vedere, la sospensione di Donald Trump da Facebook e Twitter è il segno di una sempre maggiore pervasività delle piattaforme nelle nostre vite. L’onnipresenza dei canali di comunicazione social, la crescita economica dei colossi della distribuzione online come Amazon, la dislocazione di tanti servizi nell’ambito della cosiddetta “gig economy” erano erano realtà già prima della pandemia, ma l’emergenza Covid-19 ha forse accelerato questi processi e segnato un punto di non ritorno.

L’era delle piattaforme è il titolo che abbiamo scelto per il secondo numero della rivista “Dinamoprint.” Oltre la retorica dei brand e dell’economia partecipata, vogliamo capire quali sono le alternative. La posta in gioco è appropriarsi e controllare democraticamente le piattaforme, come stanno provando a fare i percorsi processi di lotta e organizzazione messi in campo dai rider delle piattaforme del cibo.

Intervengono:

Roberto Ciccarelli (il manifesto)

Niccolò Cuppini (Into the black box)

Sarah Gainsforth (Dinamopress)

Sandro Mezzadra (Euronomade)

Tiziana Terranova (Unità di Ricerca sulle Tecnocolture)

Modera:

Tania Rispoli (Dinamopress)

Foto di copertina di Paolo Lottini da Flickr