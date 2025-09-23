Le immagini e il video dello sciopero del 22 settembre

La mobilitazione nazionale che si è svolta lunedì 22 settembre ha visto centinaia di migliaia di persone scendere in piazza in tutta Italia, con almeno settantacinque manifestazioni in tutta la penisola. In questa raccolta, Dinamopress riporta alcuni dei momenti salienti delle manifestazioni a Roma, Marghera, Bologna e Pisa, e un video racconto della giornata di lotta a Roma.

IL VIDEO RACCONTO DI PATRIZIA MONTESANTI E MILOS SKAKAL

LE FOTO DA ROMA, A CURA DI MARTA D’AVANZO













LE FOTO DA MARGHERA, A CURA DI LUCA PROFENNA













LE FOTO DA PISA, A CURA DI LUCA MANGIACOTTI













LE FOTO DA BOLOGNA, A CURA DI GIANLUCA RIZZELLO













L’immagine di copertina è di Marta D’Avanzo

