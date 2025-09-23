ZagaForGaza
ITALIA

Le immagini e il video dello sciopero del 22 settembre

Gli scatti dei cortei a Roma, Marghera, Bologna e Pisa raccontano solo una parte delle decine di manifestazioni che si sono tenute in tutta Italia. Nell’articolo un video racconto a cura di DinamoPress

La mobilitazione nazionale che si è svolta lunedì 22 settembre ha visto centinaia di migliaia di persone scendere in piazza in tutta Italia, con almeno settantacinque manifestazioni in tutta la penisola. In questa raccolta, Dinamopress riporta alcuni dei momenti salienti delle manifestazioni a Roma, Marghera, Bologna e Pisa, e un video racconto della giornata di lotta a Roma.

IL VIDEO RACCONTO DI PATRIZIA MONTESANTI E MILOS SKAKAL

LE FOTO DA ROMA, A CURA DI MARTA D’AVANZO

LE FOTO DA MARGHERA, A CURA DI LUCA PROFENNA

LE FOTO DA PISA, A CURA DI LUCA MANGIACOTTI

LE FOTO DA BOLOGNA, A CURA DI GIANLUCA RIZZELLO

L’immagine di copertina è di Marta D’Avanzo

