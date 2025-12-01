251130_RCJeventoconclusivo
ROMA

Rome for Climate Justice – evento conclusivo: Convergere e lottare per un mondo migliore

251113_CprAlbania_DavideVigano’1
EUROPA

La frontiera-prigione d’Europa e l’accordo Meloni-Rama sul CPR in Albania

Sebastián_Piñera_met_with_President-elect_Gabriel_Boric_in_La_Moneda_(2)
MONDO

Il Leviatano e i sentimenti: riflessioni sul disastro elettorale in Cile

251121_SullaCrudelta_Schneeknirschen(Pixabay)
CULT

Sulla crudeltà: un inventario poetico

ROMA

Sciopero e corteo per la Palestina: le foto delle mobilitazioni del 28 e 29 novembre

Lo sciopero generale e generalizzato e la manifestazione nazionale in solidarietà con la Palestina. Nel fine settimana due importanti cortei hanno portato in piazza migliaia di persone per protestare contro economia di guerra e genocidio

Due giorni di mobilitazioni hanno scosso l’ultimo fine settimana di novembre a Roma. Venerdì 28 novembre si è svolto la mattina lo sciopero generale e generalizzato indetto dai sindacati di base per protestare contro la prossima legge di bilancio. La finanziaria prevede per il prossimo anno un aumento delle spese in armi e attività belliche, e una diminuzione dei servizi di welfare. In altre parole si toglie a milioni di persone la possibilità di vivere una vita degna per pagare le attuali e prossime guerre. Sabato 29 novembre si è invece tenuta la manifestazione nazionale in solidarietà con la Palestina. Il corteo, che è partito da piazzale Ostiense, ha percorso le strade del centro di Roma fino a piazza San Giovanni.

LE IMMAGINI DI MARTA D’AVANZO

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

SABATO 29 NOVEMBRE

La copertina è di Marta D’Avanzo

