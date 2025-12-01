Sciopero e corteo per la Palestina: le foto delle mobilitazioni del 28 e 29 novembre

Due giorni di mobilitazioni hanno scosso l’ultimo fine settimana di novembre a Roma. Venerdì 28 novembre si è svolto la mattina lo sciopero generale e generalizzato indetto dai sindacati di base per protestare contro la prossima legge di bilancio. La finanziaria prevede per il prossimo anno un aumento delle spese in armi e attività belliche, e una diminuzione dei servizi di welfare. In altre parole si toglie a milioni di persone la possibilità di vivere una vita degna per pagare le attuali e prossime guerre. Sabato 29 novembre si è invece tenuta la manifestazione nazionale in solidarietà con la Palestina. Il corteo, che è partito da piazzale Ostiense, ha percorso le strade del centro di Roma fino a piazza San Giovanni.

LE IMMAGINI DI MARTA D’AVANZO

VENERDÌ 28 NOVEMBRE









SABATO 29 NOVEMBRE





La copertina è di Marta D’Avanzo

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno