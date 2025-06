Migliaia in corteo a Roma contro la guerra: le foto della manifestazione

Migliaia e migliaia di persone hanno attraversato Roma sabato 21 giugno contro la politica di riarmo europeo. Dalle 14.00 tantissime persone, comitati collettivi, reti provenienti da tutta Italia hanno attraversato la città per dire no al genocidio, no alle politiche belliche, no alla guerra. In contemporanea e in rete con decine di città europee, anche a Roma si è costruita una mobilitazione contro il regime di guerra, che sembra sempre più trascinarci verso violenza senza fine. L’alternativa c’è ed è stata ribadita: uno sciopero sociale europeo contro la guerra e il suo meccanismo di denaro e morte.

LE FOTO DI JACOPO CLEMENZI

















LE FOTO DI RENATO FERRANTINI









LE FOTO DI MILOS SKAKAL

















L’immagine di copertina è di Jacopo Clemenzi

