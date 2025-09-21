ZagaForGaza
ITALIA

L’appello per Gaza di storiche e storici del pensiero politico

Il testo è stato firmato da oltre 70 professoresse e professori universitarie italiane per condannare il massacro perpetrato dall’esercito israeliano contro la popolazione gazawa

I sottoscritti e le sottoscritte, storici e storiche del pensiero politico, docenti ed ex-docenti delle Università italiane, in modo analogo a quanto hanno fatto molte altre studiose e studiosi, società scientifiche e Senati accademici, tengono ad esprimere:

  1. la condanna incondizionata del massacro della popolazione di Gaza, deciso dal governo e perpetrato dall’esercito israeliano, in una escalation che oggi, 18 settembre 2025, ha raggiunto un livello ulteriore di barbarie, con l’invasione via terra, la distruzione della città di Gaza e l’esodo forzato di migliaia di civili, compresi anziani e bambini;
  2. la denuncia delle responsabilità di Hamas, e in particolare dell’odioso attacco ai civili israeliani del 7 ottobre 2023, responsabilità che tuttavia non possono essere addebitate all’intera popolazione di Gaza – come d’altra parte il governo israeliano non può essere identificato con l’intera popolazione di Israele, né tantomeno con il popolo della diaspora ebraica;
  3. la richiesta di un cessate il fuoco immediato, della restituzione degli ostaggi e della concessione, da parte dell’esercito israeliano, dell’ingresso a Gaza degli aiuti umanitari e delle strutture sanitarie internazionali;
  4. la sollecitazione alle istituzioni nazionali e internazionali a sostenere chi, in entrambi i campi, lotta per porre termine a questo massacro;
  5. l’appello al governo italiano affinché ascolti le voci sempre più numerose provenienti dai cittadini e dalle cittadine, dalle istituzioni accademiche e dalle organizzazioni non governative, e attuiogni iniziativa che vada nella direzione di porre fine allo sterminio della popolazione gazawa e di aprire la strada a una pace giusta.

Firme

1. Stefano Visentin                                                     Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

2. Manuela Ceretta                                                                Università di Torino

3. Anna Lazzarino Del Grosso                                              Università di Genova

4. Paola Persano                                                                    Università di Macerata

5. Luca Scuccimarra                                                          Università di Roma «La Sapienza»

6. Silvia Rodeschini                                                            Università di Firenze

7. Fausto Proietti                                                                   Università di Perugia

8. Marco Geuna                                                                 Università degli Studi di Milano

9. Furio Ferraresi                                                       Università della Valle d’Aosta

10. Giorgio Barberis                                                 Università del Piemonte Orientale

11. Francesca Chiarotto                                            Università del Piemonte Orientale

12. Gabriella Silvestrini                                            Università del Piemonte Orientale

13. Adriano Vinale                                                    Università di Salerno

14. Alberto Castelli                                                   Università dell’Insubria

15. Gianfranco Ragona                                             Università di Torino

16. Paola Rudan                                                        Università di Bologna

17. Isabella Consolati                                                Politecnico di Torino

18. Luca Cobbe                                                         Università di Roma «La Sapienza»

19. Maurizio Ricciardi                                              Università di Bologna

20. Domenico Taranto                                                Università di Salerno

21. Francesca Russo                                  Università degli Studi «Suor Orsola Benincasa»

22. Alessandro Arienzo                                             Università «Federico II» – Napoli

23. Annalisa Ceron                                                    Università degli Studi di Milano

24. Chiara Continisio                                                Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

25. Fabio Raimondi                                                   Università di Trieste 

26. Diego Lazzarich                                           Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”   

27. Ilaria Possenti                                                      Università di Verona

28. Cristina Cassina                                                   Università di Pisa

29. Stefania Mazzone                                                Università di Catania

30. Carlo Galli                                                                      Università di Bologna

31. Antonio Del Vecchio                                          Università di Bologna

32. Gianfranco Borrelli                                             Università «Federico II» – Napoli

33. Gabriele Magrin                                                  Università di Sassari

34. Andrea Marchili                                                  Università di Roma Unitelma-Sapienza

35. Pietro Adamo                                                      Università di Torino

36. Raffaele Laudani                                                 Università di Bologna

37. Maria Laura Lanzillo                                          Università di Bologna

38. Michele Filippini                                                 Università di Bologna

39. Francesco Gallino                                                           Università di Torino

40. Gianluca Bonaiuti                                               Università di Firenze

41. Annalisa Furia                                                     Università di Bologna

42. Gustavo Gozzi                                                     Università di Bologna

43. Salvatore Cingari                                              Università per Stranieri di Perugia

44. Alberto Clerici                                                     Università Niccolò Cusano – Roma

45. Tommaso Visone                                                Università degli studi LINK – Roma

46. Giorgio Volpe                                                                 Università «Federico II» – Napoli

47. Pietro Sebastianelli                                                         Università «Federico II» – Napoli                

48. Gennaro Maria Barbuto                                                  Università «Federico II» – Napoli

49. Giovanni Scarpato                                                                      Università «Federico II» – Napoli

50. Carmelo Calabrò                                                             Università di Pisa

51. Mauro Lenci                                                                    Università di Pisa

52. Andrea Catanzaro                                                                       Università di Genova

53. Angelo Arciero                                                    Università degli Studi Guglielmo Marconi 

54. Gabriele Carletti                                                             Università di Teramo

55. Claudia Giurintano,                                                         Università di Palermo

56. Marcello F. Montanari,                                                   Università di Bari

57. Adelina Bisignani,                                                                      Università di Bari

58. Mauro A. Buscemi,                                                                     Università di Palermo

59. Laura Mitarotondo                                                                      Università di Bari

60. Enzo Baldini                                                                               già dell’Università di Torino

61. Gennaro Carillo                                                   Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

62. Davide Suin                                                                                Università di Genova

63. Giorgia Costanzo                                                                        Università di Catania

64. Gianni Ruocco                                                            Università di Roma «La Sapienza»

65. Francesca Antonini                                                         Università “Ca Foscari” – Venezia

66. Pierangelo Schiera                                                          Università di Trento

67. Roberta Ferrari                                                                Università di Firenze

68. Nicoletta Stradaioli                                                         Università di Perugia

69. Federico Tomasello                                                           Università di Messina

70. Franco Di Sciullo                                                            Università di Messina

71. Italia Maria Cannataro,                                                       Università di Messina

72. Fabio Corigliano                                                                 Università di Parma

73. Pasquale Serra                                                                     Università di Salerno

74. Giovanni Dessì                                                    Università degli Studi di  Roma Tor Vergata

75. Flavio Felice                                                                   Università del Molise

76. Mauro Simonazzi                                               Università degli studi di Milano

77. Luca Gino Castellin                                Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

L’immagine di copertina è di Koldo (Flickr)

