ITALIA
L’appello per Gaza di storiche e storici del pensiero politico
Il testo è stato firmato da oltre 70 professoresse e professori universitarie italiane per condannare il massacro perpetrato dall’esercito israeliano contro la popolazione gazawa
I sottoscritti e le sottoscritte, storici e storiche del pensiero politico, docenti ed ex-docenti delle Università italiane, in modo analogo a quanto hanno fatto molte altre studiose e studiosi, società scientifiche e Senati accademici, tengono ad esprimere:
- la condanna incondizionata del massacro della popolazione di Gaza, deciso dal governo e perpetrato dall’esercito israeliano, in una escalation che oggi, 18 settembre 2025, ha raggiunto un livello ulteriore di barbarie, con l’invasione via terra, la distruzione della città di Gaza e l’esodo forzato di migliaia di civili, compresi anziani e bambini;
- la denuncia delle responsabilità di Hamas, e in particolare dell’odioso attacco ai civili israeliani del 7 ottobre 2023, responsabilità che tuttavia non possono essere addebitate all’intera popolazione di Gaza – come d’altra parte il governo israeliano non può essere identificato con l’intera popolazione di Israele, né tantomeno con il popolo della diaspora ebraica;
- la richiesta di un cessate il fuoco immediato, della restituzione degli ostaggi e della concessione, da parte dell’esercito israeliano, dell’ingresso a Gaza degli aiuti umanitari e delle strutture sanitarie internazionali;
- la sollecitazione alle istituzioni nazionali e internazionali a sostenere chi, in entrambi i campi, lotta per porre termine a questo massacro;
- l’appello al governo italiano affinché ascolti le voci sempre più numerose provenienti dai cittadini e dalle cittadine, dalle istituzioni accademiche e dalle organizzazioni non governative, e attuiogni iniziativa che vada nella direzione di porre fine allo sterminio della popolazione gazawa e di aprire la strada a una pace giusta.
Firme
1. Stefano Visentin Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
2. Manuela Ceretta Università di Torino
3. Anna Lazzarino Del Grosso Università di Genova
4. Paola Persano Università di Macerata
5. Luca Scuccimarra Università di Roma «La Sapienza»
6. Silvia Rodeschini Università di Firenze
7. Fausto Proietti Università di Perugia
8. Marco Geuna Università degli Studi di Milano
9. Furio Ferraresi Università della Valle d’Aosta
10. Giorgio Barberis Università del Piemonte Orientale
11. Francesca Chiarotto Università del Piemonte Orientale
12. Gabriella Silvestrini Università del Piemonte Orientale
13. Adriano Vinale Università di Salerno
14. Alberto Castelli Università dell’Insubria
15. Gianfranco Ragona Università di Torino
16. Paola Rudan Università di Bologna
17. Isabella Consolati Politecnico di Torino
18. Luca Cobbe Università di Roma «La Sapienza»
19. Maurizio Ricciardi Università di Bologna
20. Domenico Taranto Università di Salerno
21. Francesca Russo Università degli Studi «Suor Orsola Benincasa»
22. Alessandro Arienzo Università «Federico II» – Napoli
23. Annalisa Ceron Università degli Studi di Milano
24. Chiara Continisio Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
25. Fabio Raimondi Università di Trieste
26. Diego Lazzarich Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
27. Ilaria Possenti Università di Verona
28. Cristina Cassina Università di Pisa
29. Stefania Mazzone Università di Catania
30. Carlo Galli Università di Bologna
31. Antonio Del Vecchio Università di Bologna
32. Gianfranco Borrelli Università «Federico II» – Napoli
33. Gabriele Magrin Università di Sassari
34. Andrea Marchili Università di Roma Unitelma-Sapienza
35. Pietro Adamo Università di Torino
36. Raffaele Laudani Università di Bologna
37. Maria Laura Lanzillo Università di Bologna
38. Michele Filippini Università di Bologna
39. Francesco Gallino Università di Torino
40. Gianluca Bonaiuti Università di Firenze
41. Annalisa Furia Università di Bologna
42. Gustavo Gozzi Università di Bologna
43. Salvatore Cingari Università per Stranieri di Perugia
44. Alberto Clerici Università Niccolò Cusano – Roma
45. Tommaso Visone Università degli studi LINK – Roma
46. Giorgio Volpe Università «Federico II» – Napoli
47. Pietro Sebastianelli Università «Federico II» – Napoli
48. Gennaro Maria Barbuto Università «Federico II» – Napoli
49. Giovanni Scarpato Università «Federico II» – Napoli
50. Carmelo Calabrò Università di Pisa
51. Mauro Lenci Università di Pisa
52. Andrea Catanzaro Università di Genova
53. Angelo Arciero Università degli Studi Guglielmo Marconi
54. Gabriele Carletti Università di Teramo
55. Claudia Giurintano, Università di Palermo
56. Marcello F. Montanari, Università di Bari
57. Adelina Bisignani, Università di Bari
58. Mauro A. Buscemi, Università di Palermo
59. Laura Mitarotondo Università di Bari
60. Enzo Baldini già dell’Università di Torino
61. Gennaro Carillo Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
62. Davide Suin Università di Genova
63. Giorgia Costanzo Università di Catania
64. Gianni Ruocco Università di Roma «La Sapienza»
65. Francesca Antonini Università “Ca Foscari” – Venezia
66. Pierangelo Schiera Università di Trento
67. Roberta Ferrari Università di Firenze
68. Nicoletta Stradaioli Università di Perugia
69. Federico Tomasello Università di Messina
70. Franco Di Sciullo Università di Messina
71. Italia Maria Cannataro, Università di Messina
72. Fabio Corigliano Università di Parma
73. Pasquale Serra Università di Salerno
74. Giovanni Dessì Università degli Studi di Roma Tor Vergata
75. Flavio Felice Università del Molise
76. Mauro Simonazzi Università degli studi di Milano
77. Luca Gino Castellin Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
L’immagine di copertina è di Koldo (Flickr)
SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS
Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno