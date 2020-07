La nostra politica per correzioni e repliche

Errare è umano

Quando ci rendiamo conto di aver sbagliato qualcosa cerchiamo di rimediare correggendolo quanto prima. Se lìerrore è di battitura, o nei casi di sviste e lapsus generalmente poniamo rimedio direttamente dentro il testo. Altre volte, se lo riteniamo funzionale a una maggiore chiarezza, inseriamo una nota in calce indicando la modifica effettuata e la relativa data.

Repliche e rettifiche

Alla fine degli articoli ospitiamo anche le repliche di soggetti chiamati in causa che vogliono offrire un differente punto di vista o rettificare alcuni punti controversi. In questi casi ci riserviamo la possibilità di pubblicare congiuntamente anche la controreplica dell’autore, come da consuetudine giornalistica.

Scrivici

Vedere un errore è più difficile che farlo. Siamo quindi molto grati alle lettrici e ai lettori che ce li segnalano. Se ne scovate uno potete mandare una mail a dinamozine@gmail.com. Lo stesso indirizzo vale per proporre una replica. In entrambi i casi leggeremo con attenzione e valuteremo tutte le segnalazioni ricevute.