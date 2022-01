La memoria e l’antifascismo militante. Alcuni contributi

Alcune clip video prese dalla conferenza “Non avevamo detto mai più”, organizzata nell’ambito del progetto “Chapter”, in cui storici come Davide Conti ed Elisa Rosati e filosofi come Augusto Illuminati hanno ragionato attorno al significato dell’esperienza europea del nazi-fascismo e dei succesivi sviluppi delle destre radicali.

«L’antifascismo è stato un tratto identitario comune a tutta l’Europa, che però è stato reso meno “accessibile” dagli sviluppi della Guerra Fredda»

(Davide Conti)

«Dopo la seconda guerra mondiale, gli stati europei si sono ristrutturati in chiave anticomunista riabilitando molte persone dell’ex-apparato nazista e fascista»

(Davide Conti)

«L’Europa oggi è attraversata dai suoi stessi fantasmi e i nuovi fascismi emergono dalla crisi del modello politico avvenuta con la fine della Guerra Fredda»

(Davide Conti)

«Gli sconvolgimenti socioeconomici dettati dalla globalizzazione hanno portato le nuove destre a essere sostanzialmente neoliberiste»

(Elia Rosati)

«Nell’interpretare il successo elettorale delle nuove destre ci si è spesso dimenticati del cosiddetto estremismo di centro»

(Elia Rosati)

Il video completo della conferenza si può trovare qui: https://www.facebook.com/sci.italy/videos/587448815824191

L’iniziativa è stata realizzata da DINAMOpress in collaborazione con Sci-Servizio Civile Internazionale nell’ambito del progetto Chapter-Challenging Propaganda Thorugh Remembrance. Maggiori informazioni qui: https://www.chaptermedia.eu/

Immagine di copertina di Francesco Brusa