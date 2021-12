La critica postcoloniale. Un dibattito a Esc con Miguel Mellino

È tornato in libreria La critica postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies (Meltemi) di Miguel Mellino, un classico sugli studi postcoloniali. Pioneristico e fondamentale per i primi approcci al tema ormai oltre 15 anni fa, il libro è ancora attualissimo, anche grazie a una nuova introduzione.

Lo presentiamo a ESC Atelier, in via dei Volsci 159 a Roma, venerdì 10 dicembre alle 18.30.



Sarà presente l’autore e interverranno:

Matteo Aria (La Sapienza, Roma)

Luca Peretti (DINAMOpress; Università di Warwick)

Caterina Romeo (La Sapienza, Roma)



“Postcoloniale” è ormai diventato uno dei termini chiave della teoria sociale e, soprattutto nei paesi anglosassoni, ha preso corpo un campo transdisciplinare di studi e di ricerche socioculturali, i postcolonial studies. Tuttavia, in Italia, postcoloniale e postcolonialismo non sempre appaiono come nozioni chiare e ben definite. Talvolta si presentano come contenitori capaci di promuovere concezioni e orientamenti teorici, epistemologici e politici intrinsecamente contraddittori.



Il volume di Mellino propone una genealogia critica degli studi postcoloniali e offre al lettore i contorni del dibattito, passando in rassegna le tematiche più ricorrenti e il lavoro degli autori più impegnati in questo campo, come Said, Bhabha, Spivak, Hall, Gilroy, Young, Clifford, Appadurai.

Mellino mette in luce sia lo sviluppo storico del postcolonialismo, sia il suo rapporto con le principali correnti della teoria sociale: il marxismo, il postmodernismo, il decostruzionismo, il post-strutturalismo.

A partire dall’approfondimento di alcuni concetti chiave – cosmopolitismo, globalizzazione, colonialismo, diaspora, critica culturale – sostiene quindi che il futuro di un campo di studi eminentemente politico come quello dei postcolonial studies non potrà che dipendere dalle posizioni che vi emergeranno in riferimento ai conflitti più pregnanti del mondo odierno.



Miguel Mellino insegna Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. È autore, tra gli altri, di Governare la crisi dei rifugiati. Sovranismo, neoliberalismo, razzismo e accoglienza in Europa (2019) e ha curato Marx nei margini. Dal marxismo nero al femminismo postcoloniale (2020)



Durante la presentazione, si potrà anche acquistare Dinamoprint #4: “Transizioni. Città e corpi fuori norma”