L/IVRE 2024: dal 18 al 22 dicembre a Esc Atelier

Puntuale come ogni anno, torna il festival dei vini e dei libri indipendenti a Esc Atelier, via dei Volsci 159 a San Lorenzo, quest’anno dedicato idealmente a Goliarda Sapienza, in occasione del centenario dalla nascita dell’autrice de L’arte della Gioia.



Ecco il programma:

☀️ Mercoledì 18 dicembre (h 17.00 – 00.00)



h 18.30 Degustazione

Cantina Malauva (Castel Giorgio – Umbria)

h 19.30 Presentazione

Missitalia (La Nave di Teseo)

con l’autrice Claudia Durastanti e con Jacopo Favi, Malvina Giordana e Shendi Veli

h 22.00 Dj set

Music for Sluts (Selezioni musicali di Era&Rea)





☀️ Giovedì 19 dicembre (h 17.00 – 00.00)



h 18.00 Cerchio di discussione

Dietro la cattedra, sotto il banco (Prospero Ed.)

con le autrici Cattive Maestre

h 20.00 Presentazione

Sul filo. Esercizi di pensiero materiale (Quodlibet)

con l’autore Stefano Catucci e con Fabio Gianfrancesco ed Elettra Stimilli

h 22.00 Live

Veronica Marini Jazz Quartet





☀️ Venerdì 20 dicembre (h 17.00 – 00.00)



h 18.00 Presentazione

Volo senza un grido. La lotta di Licia Pinelli (BeccoGiallo Ed.)

con lə autorə Ilaria Jovine e Roberto Mariotti e con Valerio Callieri ed Emilia Giorgi

h 19.30 Presentazione

Fare gol non serve a niente (add Ed.)

con l’autore Luca Pisapia e con Roberto Ciccarelli, Andrea Natella e Giuliano Santoro

h 22.00 Dj set

Fabio Sestili (Ipologica) – Elettronica d’ascolto

De-Monique (Santa Techno) – Floating Techno





☀️ Sabato 21 dicembre (h 16.00 – 00.00)



h 17.00 Letture interattive e laboratorio di disegno per bambinə

a cura della Drag Queen romana Cristina Prenestina

h 20.00 Presentazione

Tanto pe’ magna’. Guida storico-gastronomica della città di Roma (Momo Ed.)

con lə autorə Guido Farinelli e Giulia Orazi

h 22.00 Live

La Llave – Latin Sound





☀️ Domenica 22 dicembre (h 16.00 – 00.00)



h 18.00 Conversazione su Bromio magazine

Progetto editoriale indipendente sulla cultura del vino e del cibo in Italia

con Matteo Gallello, curatore editoriale e Daniele Presutti, vignaiolo

h 19.00 ReaDeejaying Set

Mirkione Dj (Rotas)

h 22.00 Dj set

Federico Pit (Sløwrave)

Slowbeat, Bass Music, Techno, Ambient



📍ESC, via dei Volsci 159, Roma