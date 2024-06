In tutta Europa, un’estrema destra divisa e anti-verde si oppone alla libertà di stampa

Il 9 giugno si vota per rinnovare il Parlamento europeo. In Francia, i sondaggi danno il Rally Nazionale (RN) in testa. Il partito di estrema destra conta oggi 18 deputati al Parlamento europeo , ma potrebbe averne 27 dopo il voto. La RN fa parte di uno dei due gruppi politici di estrema destra presenti a Bruxelles e Strasburgo: Identità e Democrazia, che comprende anche eletti del partito tedesco AfD (9 eletti ) , della Lega italiana di Matteo Salvini (23), del partito austriaco FPÖ (3), del belga Vlaams Belang (3), nonché un eletto estone, un ceco e un danese. [a fine maggio, AfD è stata espulsa dal gruppo parlamentare Identità e Democrazia su iniziativa di RN – ndr]

Un altro gruppo riunisce vari partiti di destra: quello dei Conservatori e Riformisti europei (ECR). Ne fanno parte gli eletti polacchi del PiS (25 eletti) , il partito del primo ministro italiano Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia (10), l’estrema destra spagnola di Vox (4), i democratici svedesi (3). e due eletti finlandesi.

Proiezione dei seggi al Parlamento europeo dopo le elezioni del 9 giugno secondo i sondaggi di aprile 2024 di Europe Elects. @Europe Elects

La destra tradizionale si trova nel Partito popolare europeo (PPE), i socialisti e i socialdemocratici nell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici (SD), la sinistra nel gruppo della Sinistra unitaria europea, i partiti ambientalisti in un gruppo dei verdi. e i liberali del gruppo Renew (di cui Renaissance for France fa parte).

Il partito di Viktor Orbán al potere in Ungheria ininterrottamente dal 2010, il Fidesz (12 eletti) , che ha anche posizioni di estrema destra in Ungheria e a livello europeo, è stato escluso dal Partito popolare europeo nel 2021. Da allora siede da solo, senza essere legato ad alcun gruppo.

L’estrema destra in testa in quattro Paesi

Non è solo in Francia che l’estrema destra rischia di ottenere punteggi molto alti in queste elezioni europee. È in testa ai sondaggi anche in Austria (paese che però manda pochi eletti al Parlamento europeo) e nei Paesi Bassi, dove il partito di Geert Wilders potrebbe conquistare nove seggi, oggi non ne ha nessuno. In Italia Fratelli d’Italia potrebbe raddoppiare il numero degli eletti, ma soprattutto a scapito della Lega che ne avrebbe la metà. In Portogallo, il nuovo partito di estrema destra Chega, che ha già sfondato nelle elezioni legislative del paese a marzo (con il 18% dei voti, in terza posizione) dovrebbe entrare al Parlamento europeo e rafforzare il gruppo ID.

«I partiti di estrema destra potrebbero arrivare primi in Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi o anche in Belgio e sfondare in Germania, Spagna o Portogallo. I loro due gruppi – Identità e Democrazia, di cui fa parte il Raggruppamento Nazionale, e Conservatori e Riformisti, tra cui Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Reconquête di Éric Zemmour – potrebbero conoscere una crescita senza precedenti al Parlamento europeo» , avverte una nota. della Fondazione Jean-Jaurès, che sottolinea gli effetti devastanti che questa progressione dell’estrema destra avrebbe sulla “transizione ecologica europea” .

Perché questi partiti votano a maggioranza contro le misure del Green Deal europeo, l’ambizioso programma lanciato nel 2019 per raggiungere la neutralità carbonica nell’Unione europea entro il 2050. Il portavoce di Identità e Democrazia, il deputato italiano della Lega Marco Zanni, descrive il Green Deal come una «crociata verde e diffama un presunto «fanatismo ecologico estremo di individui come Timmermans» (Frans Timmermans è vicepresidente della Commissione europea).

Partiti che votano contro la transizione ecologica

Nel settembre 2023, quando il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza l’accelerazione dello sviluppo delle energie rinnovabili nel continente, il Raggruppamento Nazionale, l’AfD tedesca, il PiS polacco, i Democratici svedesi, la Lega italiana, il belga Vlaams Belang e l’FPÖ hanno votato tutti contro. Gli eletti di Fratelli d’Italia si sono astenuti o non hanno partecipato al voto metà del gruppo di quelli dell’ungherese Fidesz. In tutti gli altri gruppi, compresa la destra del PPE, la stragrande maggioranza ha votato per lo sviluppo delle energie rinnovabili per combattere il cambiamento climatico.

Anche l’estrema destra europea è contraria alla tutela della biodiversità. Lo scorso febbraio, il Parlamento europeo ha adottato un regolamento europeo per «ripristinare la natura». Il testo chiede di ripristinare almeno il 20% degli ecosistemi (foreste, prati, zone umide, fiumi, laghi e fondali corallini, ecc.) dell’Unione Europea entro il 2030 e la quasi totalità entro il 2050. Il RN, la Lega, AfD, FPÖ, Vlaams Belang, Fratelli d’Italia, Vox, PiS, Democratici svedesi… hanno votato contro, all’unisono. Fidesz, invece, ha votato a favore.

Nel novembre 2023 il Parlamento Europeo ha votato un piano per ridurre i pesticidi. Ma la norma, che prevedeva il dimezzamento dell’uso dei pesticidi entro il 2030, è stata respinta. All’estrema destra nessun partito lo ha votato: Fratelli d’Italia si è astenuto, il PiS ha votato contro o si è astenuto come FPÖ e Fidesz, Vox ha votato contro, anche i Democratici svedesi, così come l’AfD, la Lega, Vlaams Belang e RN. Hanno votato contro anche i gruppi dei Verdi e della Sinistra Unita, ma non per le stesse ragioni. Per loro, questo regolamento era stato troppo indebolito dagli emendamenti introdotti dal Partito popolare europeo (PPE, a destra) e non era più abbastanza ambizioso per poterlo sostenere.

Questi emendamenti, ad esempio, hanno ridotto le restrizioni sull’uso dei pesticidi in alcune aree sensibili. Il PPE ha inoltre rifiutato qualsiasi deferimento alla commissione parlamentare responsabile per l’ambiente. Per la relatrice del testo, l’ecologista tedesca Sarah Wiener, questo voto è stato un «duro colpo» per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Ha denunciato una «alleanza tra l’estrema destra, i conservatori e i liberali» che è riuscita ad «annientare la posizione del Parlamento».

Nell’aprile 2023, i deputati hanno approvato la creazione di un meccanismo volto a evitare l’inquinamento importato nell’UE. Questo è il «meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere», a volte indicato come «tassa sul carbonio» alle frontiere. Si intende tassare maggiormente i prodotti fabbricati al di fuori dell’UE che non rispettano gli stessi obblighi ambientali. Si tratta quindi di una misura protezionistica per contrastare la concorrenza sleale di aziende extraeuropee e per favorire prodotti fabbricati in condizioni più rispettose dell’ambiente.

Anche in questo caso quasi tutti i partiti di estrema destra si oppongono. Votano contro il PiS, insieme a Vox, i Democratici svedesi, l’AfD e l’FPÖ. La Lega italiana si è astenuta insieme alla RN e al belga Vlaams Belang. Hanno votato a favore invece Fratelli d’Italia e gli eletti del partito ungherese di Orbán, Fidesz.

In ordine sparso sulla tutela del bosco

Nelle altre votazioni i partiti di estrema destra si oppongono, anche all’interno dello stesso gruppo. È il caso della lotta alla criminalità ambientale . A febbraio il Parlamento adotta un accordo definitivo sulla direttiva sulla criminalità ambientale. Ciò definisce un elenco preciso di reati penali: commercio illegale di legname, depauperamento delle risorse idriche, violazione della normativa europea sulle sostanze chimiche, inquinamento causato dalle navi, ecc.

Il testo inasprisce anche le sanzioni. I trasgressori saranno tenuti a ripristinare l’ambiente degradato e a risarcire i danni provocati. E saranno esposti a multe o addirittura a pene detentive. Qui l’AfD vota contro con quasi tutta l’estrema destra europea, tra cui Fratelli d’Italia, Lega, FPÖ, Vox e PiS. Ma la Rn ha votato a favore, con l’ungherese Fidesz.

Anche i partiti di estrema destra hanno votato separatamente nell’aprile 2023, quando il Parlamento ha adottato la nuova legislazione contro la deforestazione. Ciò richiede alle aziende di garantire che i beni venduti nell’UE non causino deforestazione, né qui né altrove. Nel gruppo ECR si astiene Vox, i democratici svedesi votano contro, mentre Fratelli d’Italia e PiS sono favorevoli. All’interno del gruppo ID sono contrari l’AfD, l’FPÖ e il Vlaams Belang, ma il Raggruppamento Nazionale vota a favore, mentre altri deputati indipendenti dell’estrema destra francese si astengono.

Contro il diritto delle donne a controllare il proprio corpo

L’estrema destra europea, invece, appare unita contro il diritto delle donne al controllo del proprio corpo. Nel luglio 2022, gli eurodeputati hanno adottato una risoluzione per affermare il loro attaccamento al diritto all’aborto in Europa e la necessità di proteggerlo. Nessun partito europeo di estrema destra ha votato a favore della risoluzione. Solo un deputato dei Democratici svedesi ha votato a favore, gli altri due si sono astenuti. Vox, AfD, Vlaams Belang, Fratelli d’Italia, Lega, hanno votato contro. I rappresentanti eletti del PiS, che ha ulteriormente ridotto l’accesso all’aborto quando era al potere in Polonia, hanno votato contro, non a caso. Fidesz ha votato contro o si è assentato. Al momento della votazione è assente l’intero gruppo RN.

Ad aprile, una nuova risoluzione del Parlamento chiede che il diritto all’aborto sia incluso nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. È stato adottato, ma senza i voti dell’estrema destra. Votano contro Fratelli d’Italia, con PiS, Vox, AfD, Lega, FPÖ e Vlaams Belang. I democratici svedesi si astengono. La RN si astiene o non partecipa alla votazione.

Rifiuto di combattere l’omofobia e la transfobia

Sempre ad aprile, la maggioranza dei deputati ha deciso di pronunciarsi a favore della depenalizzazione universale dell’omosessualità e della transizione. Qui hanno votato a favore quasi tutti i deputati della RN francese. Ma non il resto dell’estrema destra europea. Fidesz era assente al voto, così come Vox. Gli austriaci dell’FPÖ e i belgi del Vlaams Belang scelgono di astenersi. Votano contro Fratelli d’Italia, Lega, PiS e AfD.

Da parte di questo partito tedesco di estrema destra, la transizione è addirittura oggetto di credenze di cospirazione transfobica. «La mania per il “transgender” è un prodotto dei miliardari», ha affermato ad aprile l’eurodeputato dell’AfD Joachim Kuhs , affermando che «l’ascesa dell’ideologia “transgender” non è il risultato del caso. Né è un movimento fondamentale delle minoranze oppresse. Piuttosto, è il prodotto di un piccolo gruppo di miliardari che sperano di realizzare profitti colossali nel settore della tecnologia medica»…

Nei rispettivi paesi, i partiti dei gruppi ID ed ECR si presentano spesso come difensori della classe operaia. Tuttavia, la maggioranza dell’estrema destra europea si è posizionata contro un salario minimo dignitoso per tutti gli europei. Nell’autunno 2022 il Parlamento europeo ha votato a favore del salario minimo europeo. Il testo non prevede lo stesso salario minimo dalla Romania al Belgio, ma un salario minimo calcolato in ogni Paese in base al costo della vita e al salario medio locale. Dall’AfD alla RN, passando per l’FPÖ, Vlaams Belang e l’estrema destra svedese, tutti questi partiti votano contro. Vox (in Spagna) e PiS (in Polonia) si sono astenuti, mentre gli ungheresi di Fidesz e gli italiani – Lega e Fratelli d’Italia – si pronunciano a favore [ben guardandosi, tuttavia, dall’adottare tale misura nel loro Paese, anzi respingendo una proposta in merito avanzata dall’opposizione, ndr].

L’estrema destra non vuole media liberi

In Italia, i giornalisti della televisione pubblica RAI denunciano il tentativo del governo di Giorgia Meloni di controllare la radiotelevisione pubblica. A metà aprile la televisione italiana ha cancellato l’intervento di uno scrittore antifascista, sollevando il timore di una censura proveniente direttamente da chi detiene il potere.

In Ungheria, il governo guidato da Fidesz da 14 anni spia i giornalisti (tra centinaia di persone) utilizzando il software Pegasus della società israeliana NSO Group. Il primo ministro Viktor Orbán controlla tutti i media pubblici e i suoi amici possiedono la maggior parte dei media privati ungheresi.

In Polonia, il governo PiS, al potere dal 2015 al 2023, «ha reso i media pubblici strumenti di propaganda» e «ha aumentato i tentativi di influenzare la linea editoriale dei media privati ​​e di controllare le informazioni su argomenti sensibili», secondo Reporter Senza Frontiere (il governo PiS ha utilizzato lo spyware Pegasus, in particolare contro gli oppositori politici). Non sorprende quindi che quando, nel marzo 2024, il Parlamento europeo vota un accordo per proteggere l’indipendenza dei media (il Media Freedom Act), questi due partiti si esprimono contro.

Il testo vuole sostenere maggiormente i media del servizio pubblico, assicurare maggiore trasparenza sulla proprietà dei media privati ​​e proteggere meglio i giornalisti dallo spionaggio. Il testo, tuttavia, non vieta completamente l’uso di spyware contro i giornalisti. I deputati hanno chiesto un divieto totale, ma alcuni paesi, tra cui la Francia, hanno spinto per un’eccezione in caso di «minaccia alla sicurezza nazionale».

Nonostante tutto, per la sede di Reporter Senza Frontiere di Bruxelles questo testo rappresenta «un grande passo avanti per il diritto all’informazione all’interno dell’Unione europea». È stato adottato a larga maggioranza, nonostante l’opposizione dell’estrema destra. Hanno votato quasi tutti il ​​Partito Popolare Europeo, Renew, i socialdemocratici e socialisti, la sinistra, gli ambientalisti. Ma si sono astenuti i democratici svedesi, Fratelli d’Italia e la Lega. Insieme a PiS e Fidesz votano contro i francesi RN, AfD, Vox, FPÖ e Vlaams Belang. Chiaramente, il diritto dei diritti non ama la libertà di stampa.

Articolo pubblicato originariamente sul sito Basta!, traduzione a cura della redazione di Dinamopress

tutte le infografiche sono di ©Christophe Andrieu

L’immagine di copertina è Ieva Brinkmane via Pexels

