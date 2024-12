In 100mila sfilano a Roma contro il decreto Sicurezza

Sabato 14 dicembre, è partita da piazzale del Verano a Roma la manifestazione nazionale indetta dalla Rete “No Ddl – A pieno regime”, con l’obiettivo di esprimere nelle strade l’opposizione sociale alla norma voluta dal governo. Il cosiddetto Disegno di legge Sicurezza, ribattezzato in piazza “Ddl Paura”, è un nuovo tassello repressivo del governo Meloni e rischia di restringere gravemente gli spazi di dissenso in Italia. Sono particolarmente controverse le disposizioni che puniscono la protesta passiva, anche in carcere, il blocco stradale, la contestazione di grandi opere infrastrutturali, o anche la messa a bando della cannabis light, che in questi anni ha permesso la crescita e lo sviluppo di un settore economico in espansione.

Il corteo, forte di una presenza di circa 100 mila persone, come annunciato dalle organizzazioni promotrici della manifestazione, ha sfilato per le vie della capitale attraversando viale Regina Margherita e via salaria, per poi percorrere Villa Borghese e terminare a piazza del Popolo.

Foto di Marta D’Avanzo:















Foto di Renato Ferrantini:















Foto di Beatrice Scotacci:















Immagine di copertina di Renato Ferrantini

