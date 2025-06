Solo la lotta democratica e la rivoluzione “Jin, Jiyan, Azadi” porteranno la libertà in Iran

Il PJAK ha rilasciato sabato 14 giugno la seguente dichiarazione in merito al conflitto in corso tra Israele e Iran.

«Dal 13 giugno 2025, Israele ha lanciato pesanti attacchi contro i centri nucleari, militari e di comando della Repubblica Islamica dell’Iran, prendendo di mira strutture e figure associate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC). I successivi attacchi di ritorsione della Repubblica Islamica contro Israele non sono stati sufficienti a scoraggiare i suoi attacchi mortali. Questa guerra è un ultimatum del sistema di potere globale al regime iraniano e continuerà fino a quando il regime non sarà completamente ristrutturato e neutralizzato. Questo non è indubbiamente un processo a breve termine, ma piuttosto una parte cruciale dell’attuazione del progetto “Nuovo Medio Oriente”, che è una conseguenza delle politiche di esecuzione, repressione, discriminazione, corruzione, impoverimento e disperazione della Repubblica Islamica.

Queste politiche hanno provocato un profondo risentimento pubblico in Iran, spingendo la società iraniana verso una posizione radicalmente di opposizione e di rifiuto nei confronti dell’attuale regime.

La gioia del popolo iraniano per l’indebolimento del regime non significa che riponga tutte le sue speranze nell’esito della guerra. Questa è una guerra di potere e di interessi contrastanti, non una guerra di liberazione per popoli e nazioni. È scoppiata a causa delle politiche espansionistiche e guerrafondaie della Repubblica Islamica, che non hanno mostrato alcun riguardo per le sofferenze del popolo iraniano. I governanti hanno avviato questa guerra e i costi sono sostenuti da una popolazione già alle prese con crisi sociali ed economiche. L’elevato numero di vittime civili, soprattutto donne e bambini, in Iran e Israele durante questi attacchi evidenzia la triste realtà che gli Stati attribuiscono scarso valore alla vita delle persone.

Il popolo iraniano non dovrebbe essere costretto a scegliere tra la guerra e l’accettazione di un regime dittatoriale. Il Partito per la Vita Libera del Kurdistan (PJAK), che si oppone all’imposizione della guerra al popolo iraniano, sottolinea il principio della lotta democratica.

Sono la lotta democratica del popolo e l’eccezionale rivoluzione “Jin, Jiyan, Azadi” (Donna, Vita, Libertà) che porteranno la libertà all’Iran.

Il raggiungimento degli obiettivi della nostra rivoluzione democratica richiede indubbiamente unità e collaborazione tra i sostenitori della libertà, le forze democratiche, i combattenti nazionali, le donne e i movimenti identitari.

In questa fase critica e decisiva, consideriamo la cooperazione dei partiti curdi e la transizione dal governo di partito all’autogoverno popolare in Kurdistan un dovere storico. Invitiamo tutte le forze, i partiti e le organizzazioni della società civile – con le donne iraniane in prima linea – a lanciare una nuova fase della rivoluzione “Jin, Jiyan, Azadi”. Dichiariamo la nostra disponibilità a contribuire all’avvio di tale processo.

Crediamo che la transizione verso una Repubblica Democratica dell’Iran richieda un cambiamento di prospettiva e l’abbandono della ricerca del potere, del nazionalismo, del patriarcato e del centralismo.

Affermiamo il nostro dovere di difendere il nostro popolo e gli altri popoli dell’Iran da qualsiasi forma di repressione o minaccia di massacro. Adempiremo a questo dovere nel quadro della legittima autodifesa dei nostri diritti e della nostra esistenza.

Invitiamo tutto il popolo iraniano, in particolare quello del Kurdistan, a organizzarsi all’interno di strutture democratiche e popolari. Attraverso la completa solidarietà, possono minimizzare l’impatto distruttivo della guerra gli uni sugli altri. Passi vitali verso la costruzione di una società democratica e autogestita includono la creazione di gruppi di sostegno per le vittime di guerra, l’istituzione di comitati di soccorso locali e di comitati di cooperazione finanziaria e la prevenzione dell’infiltrazione di mercenari statali tra la popolazione. A questo proposito, invitiamo tutti i patrioti, i sostenitori della libertà e i membri del nostro partito a unirsi a noi».

Immagine di copertina di Ostendfaxpost (wikimediacommons)

