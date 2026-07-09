Il Collettivo Angelo Mai chiede l’aiuto di tutti e tutte

Fino al 2006 il Collettivo Angelo Mai ha occupato gli spazi dell’ex-Istituto storico del rione Monti a Roma, poi dopo lo sgombero al Collettivo è stata assegnata dall’amministrazione comunale una ex-bocciofila nel Parco di San Sebastiano, che dal 2009 è diventato il nuovo centro del loro lavoro.

La vecchia sede, che era stata inserita nell’elenco dei beni pubblici da cartolarizzare, è stata acquisita dal Comune e destinata a scuola. A utilizzare lo spazio è il “Viscontino”, una scuola media del rione Monti dotata di spazi insufficienti e in cattivo stato di conservazione.

Nonostante la Delibera 104 fin dal 2022 regolamenti la concessione di spazi comunali alle associazioni senza fini di lucro per finalità sociali, culturali e formative, le assegnazioni procedono a rilento e anche l’Angelo Mai non ha ancora chiuso l’iter burocratico per il contratto definitivo.

Nella nuova sede alle Terme di Caracalla il Collettivo continua le sue attività di sperimentazione artistica e attivismo politico. Sotto la continua minaccia di sgombero e numerose azioni giudiziarie l’Angelo Mai resiste e continua a produrre concerti e spettacoli, laboratori e prove, invenzioni e incontri. Diventa il simbolo di resistenza culturale a livello nazionale producendo spettacoli, concerti, performance e tanto altro. In tutti questi anni gli sono stati assegnati importanti riconoscimenti proprio per le attività portate avanti con artisti di diverse generazioni e nazionalità.

Poi un fulmine a ciel sereno! Nella notte fra il 27 e il 28 giugno lo spazio culturale di viale delle Terme di Caracalla è stato posto sotto sequestro e chiuso dalla Polizia Locale a seguito di alcuni controlli di sicurezza.

Lo spazio è stato dichiarato inadeguato, nonostante il faticoso e oneroso percorso di adeguamento alle norme previste che da un anno era in atto. Adesso con il blocco delle attività tutto è ancora più difficile.

Continua l’attacco a Roma e in tutto il paese agli spazi sociali che hanno rappresentato uno spazio politico per la difesa dei diritti, contro le ingiustizie e le frontiere, dove si è costruita un’idea di città inclusiva e solidale. In quei luoghi ci si è opposti alla gestione dello spazio urbano con una continua privatizzazione dello spazio pubblico ed è proprio questo che si vuole colpire.

Per sostenere le spese e per non lasciare solo l’Angelo Mai è stata lanciata una sottoscrizione. Gli attivisti del Collettivo scrivono nel loro appello: «L’Angelo Mai rischia di non riaprire. Per ottenere il dissequestro e riaprire al pubblico dobbiamo affrontare subito lavori di messa a norma, interventi tecnici, pratiche amministrative e certificazioni. Nel frattempo, però, affitto, rate e spese continuano a correre, mentre lo spazio è chiuso e non può sostenersi con la sua programmazione. Da 22 anni l’Angelo Mai è un luogo indipendente di cultura, ricerca artistica, diritti e comunità. Non possiamo permettere che questa storia si fermi».

Trovi qui la raccolta partecipa per fare in modo che lo spazio torni a produrre cultura e attività sociali come ha fatto per 22 anni!

La copertina è di Facebook Angelo Mai

Questo articolo è gratuito, ma produrlo richiede tempo e impegno. Per mantenere la nostra informazione libera e accessibile, abbiamo bisogno del tuo contributo, anche piccolo. Trasforma la tua lettura in un atto di sostegno, clicca sul banner qui sotto per fare una donazione.

Puoi anche donare il tuo 5X1000, CF: 96405560580