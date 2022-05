Hip hop cine fest a Roma

Così viene annunciato il festival dl comunicato degli orgnizzatori. Con l’obiettivo di «contribuire alla conservazione del patrimonio della cultura Hip Hop e con le sue attività, vuole essere fonte d’ispirazione per tutti gli amanti di questo mondo, generando occasioni per creare, condividere, ispirare, sperimentare, offrendo così opportunità senza frontiere e scambi artistici internazionali». Un’edizione caratterizzata da 161 progetti selezionati, provenienti da 20 paesi, di cui 12 lungometraggi tra documentari e fiction, 31 cortometraggi documentari, 6 cortometraggi di finzione, 22 progetti web/sperimentali e 90 video musicali.

Come annunciato dagli organizzatori, i «progetti selezionati saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma Filmocracy nelle 2 settimane precedenti il ​​festival (9-22 maggio), l’accesso avverrà dalla home page del sito del festival, i biglietti saranno gratuiti con possibilità di donazione».

Il programma delle attività prevede che i finalisti saranno proiettati durante la parte fisica del festival (21-22 maggio) in 2 sessioni di 8 ore al giorno, suddivise in 2 fasce di 4 ore ciascuna presso il Cinema Aquila (Roma). La cerimonia di premiazione si terrà domenica 22 maggio e sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del festival oltre ai 6 panel (21-22 maggio): Cinegraffiti; Femminismo Hip Hop – una questione di genere, classe, razza e stile; Cinema per under 25 – Parliamone; Cinema indipendente – Cosa siamo e dove andiamo; Hip Hop – Una questione di genere?; Storia del cinema hip hop vol. 2. Inoltre, nel foyer del cinema, sarà allestita una mostra d’arte in collaborazione con a.DNA che verrà inaugurata sabato 21 a seguito del tour di street art organizzato con MuriLab.

