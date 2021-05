Hans-Jürgen Krahl: il futuro alle spalle

Con il titolo “L’intelligenza in lotta. Sapere e produzione nel tardocapitalismo” (Ombre Corte, Verona 2021, 14 euro), tornano in libreria una parte degli scritti di Hans-Jürgen Krahl, tra i protagonisti del Sessantotto europeo. Materiali incandescenti e pionieristici che segnano i movimenti autonomi degli anni Settanta in Italia, e che ora più di ieri sono attuali, imprescindibili per chi vuole trasformare l’esistente