Guerra, migrazioni, pandemia: il 9/04 dibattito a Esc

Dopo la grande assemblea dello scorso 18 marzo, riprendiamo, a Esc, la discussione sulla catastrofe ucraina e la guerra in Europa. E lo facciamo dialogando con Donatella Di Cesare e Sandro Mezzadra. Con loro, che molto hanno scritto in questi giorni sugli eventi drammatici in corso, avanzeremo nella critica della “ragione” militare, dominante nel dibattito pubblico italico.

Ci concentreremo poi sulla decisiva questione dei profughi e delle migrazioni. Ma torneremo anche a parlare di emergenza sanitaria e governo della pandemia. Sarà dunque occasione per riprendere il confronto su cosa significa, oggi e in Europa, disertare la guerra, conquistare la pace, immaginare una nuova giustizia sociale.

Sabato 9 aprile h 18 presso Esc Atelier