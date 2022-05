Governo e contropoteri. Quale politica all’altezza della catastrofe?

Sabato 14 maggio, ore 15:30 presso Esc (via dei Volsci 159 – Roma)

Introduce e modera: Francesco Raparelli

Relazione: Massimo De Carolis

A seguire, discussione generale, partecipano tra le/gli altre/i:

Giso Amendola, Alberto De Nicola, Federica Giardini, Sandro Mezzadra, Paolo Napoli

Alla luce della pandemia e della crisi bellica in corso, il governo della globalizzazione torna a essere questione scottante, drammaticamente urgente. Possibile invertire la rotta – verso un crescente disordine multipolare – che la guerra in Ucraina sembra aver affermato in modo irreversibile?

Esigenza inaggirabile, quella di un governo sovranazionale e cosmopolitico, che però pretende, fin da subito, la definizione di una rete di contropoteri capaci, nella loro articolazione, di favorire la riappropriazione democratica delle decisioni politiche, della ricchezza, della conoscenza, del welfare, dei territori.

In vista del seminario che avrà inizio a partire dal prossimo mese di ottobre, dedicato ai temi sin qui tratteggiati, un primo appuntamento di discussione.

Organizzano: Università degli Studi di Bologna, Dipartimento delle Arti (DAR); Università degli Studi di Roma 3, Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (FILCOSPE); Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC) e Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Natura Umana e Società (LINUS);In collaborazione con EuroNomade e LUM (Libera Università Metropolitana);

Il dibattito sarà anche online, in diretta, sulle pagine Facebook di EuroNomade e DINAMOpress