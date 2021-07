“Genova, l’acqua, il clima”: appuntamento con Dinamo Print ad Acrobax

Mercoledì 28 luglio, a Roma presso lo spazio sociale autogestito Acrobax (via della Vasca Navale 6), si terrà l’incontro Genova, l’acqua, il clima… Lotte ecologiste per cambiare il mondo: all’interno anche la presentazione del terzo numero di Dinamoprint.

Intitolato Dov’è finita la globalizzazione?, il terzo appuntamento con l’approfondimento semestrale di DINAMOpress racconta, a partire da Genova, lotte decennali e oggi ancora attuali, tra cui quella per l’acqua pubblica che «che proprio quest’anno segna i 10 anni dalla storica vittoria referendaria del 2011, raccontata nel webdoc Acqua pubblica, 10 anni e non sentirli».



Componenti della redazione di DINAMOpress insieme ad attivist* del Forum italiano dei movimenti per l’acqua, di Fridays for Future e ReCommon partiranno da questi spunti per confrontarsi sul significato dell’ecologia nelle lotte di ieri, di oggi e soprattutto in quelle future.



Questo il link all’evento Facebook: la discussione, infatti, verrà trasmessa anche in diretta streaming, ma per chi sarà in presenza la serata proseguirà con un «aperitivo rinforzato» e l’accompagnamento musicale con Radio Torre Sound System.

Foto di copertina di Daniele Napolitano dall’archivio DINAMOpress