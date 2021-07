Genova 20 anni dopo. Presentazione di Zapruder e Dinamoprint

Zapruder – Sono passati venti anni dal G8 di Genova. Ma cosa è rimasto delle giornate del luglio 2001? L’unica memoria condivisa sembra essere quella delle violenze.

Con il numero 54, «Zapruder» e SupportoLegale si propongono di andare oltre questa narrazione, per indagare piuttosto il prima e il dopo “Genova”: come si è arrivati a quei giorni, costruendo terreni comuni che, per quanto miseramente franati successivamente, riuscirono a coinvolgere, in forme differenti, decine di migliaia di persone; ma anche i percorsi di sostegno alle militanti e ai militanti finiti sotto processo, i problemi relativi alla conservazione e al reperimento del materiale prodotto dai movimenti, la produzione memorialistica e documentaristica relativa a quelle giornate.



Dinamo Print – “Globalizzazione”, “Ecologia”, “Mediterraneo”: sono gli argomenti trattati nel terzo numero di “DinamoPrint” Dov’è finita la globalizzazione – 20 anni dopo il G8 di Genova, disponibile per la vendita online da lunedì 14 giugno sul sito www.dinamopress.it e nelle principali librerie a partire da venerdì 17 giugno.

Un volume di approfondimenti, interviste, storie e illustrazioni, diviso in tre sezioni che si intrecciano fra loro e che provano a fare i conti con la parabola della contestazione alla globalizzazione da Seattle a oggi. 152 pagine a colori, 32 autori e autrici.In particolare, nella prima sezione “Globalizzazione”, importanti teorici politici quali Sandro Mezzadra, Toni Negri e Veronica Gago descrivono le evoluzioni del sistema capitalistico negli ultimi vent’anni, facendo il punto sulle critiche e sui movimenti che hanno provato a contrapporsi a questo stato di cose.

Giornalisti e ricercatori come Andrea Capocci, Monica Di Sisto ed Emanuele Giordana raccontano invece che conseguenze hanno avuto tali evoluzioni nei diversi “campi” della società globale, dalla salute alla guerra, dal tessuto urbano all’economia.

Una particolare attenzione è riservata all’aspetto della comunicazione, con un’intervista al fotografo Tano D’Amico e con un articolo di Francesco Brusa e Sofia Cabasino, che ripercorrono con le voci di attivisti e giornalisti, il ruolo del mediattivismo da Genova ai social network. La narrazione delle giornate del G8 di Genova è affidata al racconto del giornalista genovese Simone Pieranni e al fumetto inedito di Claudio Calia.



Ospiti: Redazione Zapruder, Lorenzo Sansonetti (Dinamo Print), Claudio Calia (fumettista). Modera: Maria Chiara Gianolla.

